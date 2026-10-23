Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії

Під час випробувань на військовому полігоні на острові Сардинія в Італії повнорозмірний прототип європейського багаторазового космічного корабля Space Rider розбився після скидання з вертольота з висоти 3 км. Інцидент стався під час перевірки системи повернення апарата на Землю, повідомило Європейське космічне агентство (ЄКА).

За даними агентства, випробування мали перевірити, як прототип спускається та приземляється після перебування на висоті. Під час тесту гальмівний парашут спрацював штатно й зменшив швидкість падіння. Однак основний парашут типу парафойл, призначений для керування спуском і спрямування апарата до посадкового майданчика, від’єднався від корабля.

Через втрату основної системи керування спуском прототип не зміг виконати заплановане приземлення та впав. Інженери ЄКА виявили на місці аварії уламки апарата. Для встановлення обставин події створили спеціальну комісію. Причина від’єднання парафойла наразі не встановлена.

Розбитий апарат був повнорозмірним прототипом, оснащеним необхідними приладами та системами для відпрацювання спуску й посадки. Такі випробування дають змогу перевірити роботу обладнання в умовах, наближених до реальної експлуатації, до початку орбітальних польотів. Водночас аварія засвідчила, що надійність системи повернення залишається одним із ключових питань, які необхідно опрацювати перед запуском.

Попри інцидент, ЄКА заявило, що робота над програмою Space Rider триває. За інформацією агентства, аварія не має вплинути на графік наступних випробувань і реалізацію проєкту загалом. Перший запуск корабля на навколоземну орбіту планують здійснити до 2030 року. Чи потребуватимуть результати розслідування додаткових перевірок або змін у конструкції системи посадки, поки не уточнюється.

Space Rider розробляють як безпілотний орбітальний апарат багаторазового використання, призначений для проведення наукових експериментів у космосі та повернення їхніх результатів на Землю. Після завершення місії корабель має доставляти дослідницьке обладнання й матеріали назад для подальшого аналізу. Це дасть змогу використовувати одну платформу для кількох польотів замість створення окремого апарата для кожної місії.

Конструкція Space Rider відрізняється від традиційних космічних кораблів із крилами. Для керування спуском апарат використовує парафойл — керований парашут, який дає змогу змінювати напрямок руху та точніше наближатися до визначеної посадкової зони. Така система має забезпечити контрольоване повернення на Землю, однак її надійність залежить від стабільної роботи всіх елементів механізму розгортання, кріплення та керування.

Програма Space Rider є частиною зусиль Європи зі створення власних засобів доступу до космосу та повернення корисного навантаження. Можливість повторно використовувати апарат має розширити інструменти для проведення експериментів у мікрогравітації, випробування технологій і доставки матеріалів для досліджень. Подальший перебіг програми залежатиме, зокрема, від результатів розслідування аварії та підтвердження безпечної роботи системи посадки під час наступних тестів.