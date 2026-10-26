Проросійська Йотова лідирує на виборах у Болгарії: попереду другий тур

На президентських виборах у Болгарії після опрацювання 95,29% протоколів лідирує Іліяна Йотова, яка підтримує діалог із Росією та продовжує політичний курс колишнього президента Румена Радева. За попередніми даними Центральної виборчої комісії, вона отримує 34,59% голосів. Друге місце посідає колишній прем’єр-міністр Андрей Гюров із результатом 32,03%. Оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів, Йотова та Гюров мають зустрітися у другому турі, запланованому на 1 листопада.

Розрив між двома лідерами становить 2,56 відсоткового пункта. Остаточний результат першого туру залежатиме від завершення підрахунку голосів, однак наявні дані вже визначають основних претендентів на президентську посаду. Другий тур стане вирішальним для визначення того, який політичний курс представлятиме Болгарію на міжнародній арені в наступний період.

Третє місце посідає Костадин Костадинов, лідер правої партії «Відродження», який також виступає за зближення з Росією. За попередніми результатами, він набирає 12,62% голосів. Його відставання від двох лідерів не дозволяє йому претендувати на участь у другому турі за нинішнього розподілу голосів.

Політичні позиції Йотової та Гюрова відрізняються насамперед підходами до міжнародних відносин і безпекової співпраці. Йотова підтримує продовження курсу Радева, який виступав за діалог із Москвою. Гюров, зі свого боку, пов’язаний із рішеннями щодо поглиблення співпраці у сфері безпеки з Україною: у березні він підписав із президентом Володимиром Зеленським десятирічну угоду про безпекове співробітництво.

Цей документ передбачає довгострокову основу для взаємодії двох держав у безпековій сфері. Підписання угоди стало одним із важливих елементів зовнішньополітичного порядку денного Болгарії та може мати значення під час оцінки позицій кандидатів щодо регіональної безпеки. Водночас сам факт укладення документа не означає, що всі майбутні рішення країни автоматично залежатимуть від позиції президента: значну роль у формуванні політики відіграють уряд і парламент.

Результати першого туру свідчать, що боротьба за президентську посаду залишається конкурентною. Йотова випереджає Гюрова, але різниця між ними відносно невелика, тому під час другого голосування важливими можуть стати позиції виборців, які підтримали інших кандидатів. Зокрема, результат Костадинова вказує на наявність помітної частки виборців, які підтримують праві політичні сили та виступають за тісніші відносини з Росією.

Перед другим туром обом кандидатам доведеться переконати виборців, які ще не визначилися або в першому турі віддали голоси іншим претендентам. Для Йотової важливим буде збереження підтримки прихильників курсу Радева, тоді як Гюрову необхідно розширити електоральну базу, щоб подолати відставання. Остаточне співвідношення сил залежатиме від явки, мобілізації прихильників і того, як кандидати пояснять свої пріоритети у внутрішній та зовнішній політиці.

Президентські вибори відбуваються на тлі тривалих політичних суперечок у Болгарії щодо відносин із Росією, європейської інтеграції та безпеки в регіоні. Тому голосування має значення не лише для визначення наступного глави держави, а й для оцінки суспільних настроїв щодо зовнішньополітичного курсу країни. Водночас конкретні зміни в політиці залежатимуть від повноважень президента та взаємодії з іншими державними інституціями.