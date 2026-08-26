Прокопенко та Білецький очолять нові угруповання на Донеччині

Президент Володимир Зеленський 26 серпня заявив про посилення позицій Сил оборони в Донецькій області завдяки двом оновленим угрупованням, командувачами яких будуть Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Про це глава держави повідомив після роботи на фронті та наради з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, міністром оборони Євгеном Хмарою і представниками Генерального штабу.

«Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький», — заявив Зеленський. Президент не розкрив структуру угруповань, їхню чисельність, межі відповідальності та точні райони застосування.

Рішення ухвалили під час поїздки Зеленського на фронтові напрямки 26 серпня. Глава держави повідомив, що разом із військовим командуванням визначив подальші кроки для посилення оборони. Окремо він заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола.

У межах цієї ж роботи військове керівництво домовилося збільшити виробництво та закупівлі наземних роботизованих комплексів. Зеленський також повідомив про рішення щодо більш системного застосування ударів на середню дальність та погодження кадрових рішень із міністром оборони і головнокомандувачем.

Під час зустрічей на Запорізькому напрямку військові окремо порушували питання забезпечення підрозділів. Серед потреб, про які йшлося, — роботизовані комплекси та інші засоби, необхідні для виконання бойових завдань. За словами президента, влада має збільшити як виробництво, так і закупівлі відповідного озброєння.

Андрій Білецький 26 серпня отримав від Зеленського орден «Золота Зірка» Героя України. Таким чином, його призначення командувачем одного з оновлених угруповань відбулося в день вручення найвищої державної нагороди. Білецький очолює 3-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ, який раніше був залучений до бойових дій на східному напрямку.

Денис Прокопенко є командиром 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». У лютому 2026 року йому присвоїли військове звання бригадного генерала. До цього Прокопенко був відомий як командир «Азову» під час оборони Маріуполя у 2022 році, після чого разом з іншими військовослужбовцями перебував у російському полоні та згодом повернувся до служби.

Призначення двох командирів відбувається на тлі активних бойових дій на Донеччині та перегляду підходів до управління військами. Водночас офіційно поки не повідомлялося, чи йдеться про повністю нові військові формування, чи про реорганізацію вже наявних угруповань. Також залишається невідомим, коли вони остаточно розпочнуть роботу в заявленому форматі та які саме підрозділи увійдуть до їхнього складу.

Для розуміння масштабів кадрового рішення важливо, що цього року українське військове керівництво продовжує розвивати корпусну структуру Сил оборони. Зокрема, Прокопенко з лютого має звання бригадного генерала, а Білецький очолює 3-й армійський корпус. Формат із двома оновленими угрупованнями має бути частиною ширшого комплексу рішень щодо управління військами, забезпечення та застосування роботизованих систем.

Подальші деталі щодо складу угруповань, зон їхньої відповідальності та конкретних завдань можуть визначити практичне значення оголошених змін. Офіс президента наразі повідомив про сам факт посилення Донеччини та призначення командувачів, але не оприлюднив оперативних даних, які могли б розкрити розташування або структуру нових формувань.