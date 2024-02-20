Продовжується падіння гривні

Національний банк України встановив на середу, 21 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,48 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 20 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Значно послабилася національна валюта і щодо євро. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 41,54 грн/євро, тобто гривня послабилася одразу на 30 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,53/38,55 грн/дол., євро – 41,71/41,73 грн/євро.