Продавців зобовʼязали підтверджувати вартість транспортного засобу

Кабмін змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами. Уряд хоче збільшити надходження до держбюджету.
Якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 000 грн, і податок 5% становитиме 22 500 грн.
Натомість торгівельна організація оцінює авто не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 000 грн, і сплачує податок 750 грн.
Деталі нововедення:
- Продаж від двох легкових авто на рік обкладається податком на прибуток на 2-й автомобіль 5%, а на 3-й в рік та більше – 18%.
- Реалізація першого транспортного засобу впродовж року – без податку. Продаж першого вантажного автомобіля – 5%, а другого і наступних – 18%.
- Коли особа реалізовує легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажний у сервісних центрах МВС України – обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою.