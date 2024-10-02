Продавців зобовʼязали підтверджувати вартість транспортного засобу

Кабмін змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами. Уряд хоче збільшити надходження до держбюджету.

Якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 000 грн, і податок 5% становитиме 22 500 грн.

Натомість торгівельна організація оцінює авто не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 000 грн, і сплачує податок 750 грн.

Деталі нововедення: