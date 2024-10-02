Продавців зобовʼязали підтверджувати вартість транспортного засобу
2024-02-10    59

Продавців зобовʼязали підтверджувати вартість транспортного засобу

Кабмін змінив процедуру комісійної торгівлі транспортними засобами. Уряд хоче збільшити надходження до держбюджету.

Якщо особа продає другий у році легковий транспортний засіб у сервісному центрі МВС, то з наявністю довідки про середню ринкову вартість його оцінять в 450 000 грн, і податок 5% становитиме 22 500 грн. 

Натомість торгівельна організація оцінює авто не на основі офіційного документа, а «зі слів продавця», наприклад 15 000 грн, і сплачує податок 750 грн.

Деталі нововедення:

  • Продаж від двох легкових авто на рік обкладається податком на прибуток на 2-й автомобіль 5%, а на 3-й в рік та більше – 18%. 
  • Реалізація першого транспортного засобу впродовж року – без податку. Продаж першого вантажного автомобіля – 5%, а другого і наступних – 18%.
  • Коли особа реалізовує легковий автомобіль (від двох і більше) або вантажний у сервісних центрах МВС України – обов’язковою вимогою є надання довідки про середню вартість або експертну оцінку вартості транспортного засобу. Таким чином, податки сплачуються повною мірою.
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