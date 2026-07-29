Продавців власної продукції обкладуть податками
2026-29-07    59

Продавців власної продукції обкладуть податками

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує запровадити спеціальний добровільний режим оподаткування для домогосподарств, що отримують дохід від сезонних підробітків, продажу власної продукції або надання окремих послуг без реєстрації фізичної особи-підприємця. Документ передбачає можливість сплачувати 5% податку та військовий збір за умови, що річний дохід не перевищує 834 мінімальні заробітні плати.

Ініціатива спрямована на легалізацію доходів громадян, які займаються діяльністю нерегулярно або не мають статусу підприємця. Йдеться, зокрема, про продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва, сезонні роботи, побутові послуги, ремесла та інші види діяльності, що часто здійснюються без державної реєстрації бізнесу. Автори законопроєкту вважають, що спрощений механізм оподаткування може стимулювати вихід таких доходів із тіні.

Законопроєкт передбачає, що скористатися новим режимом можна буде добровільно. Для цього не потрібно реєструватися як ФОП, якщо річний дохід не перевищує встановлену межу у 834 мінімальні заробітні плати. У такому разі пропонується сплачувати 5% від отриманого доходу, а також військовий збір відповідно до чинного законодавства.

Окремою новацією може стати впровадження єдиної декларації домогосподарства. Передбачається, що в одному документі можна буде відображати доходи членів сім’ї, які беруть участь у спільному господарстві. Такий підхід, на думку розробників, має спростити адміністрування податків та зробити систему зрозумілішою для громадян, які не займаються підприємництвом на постійній основі.

Документ також містить положення щодо податкової знижки. Її пропонується розраховувати з урахуванням витрат на утримання членів домогосподарства. Очікується, що це дозволить частково компенсувати податкове навантаження для сімей, які офіційно декларуватимуть свої доходи та відповідатимуть визначеним критеріям.

Ініціатива ще не означає автоматичного запровадження нового податку. Законопроєкт має пройти розгляд у профільному комітеті Верховної Ради, після чого його можуть винести на голосування в сесійній залі. Під час парламентського розгляду окремі положення документа можуть бути змінені або доповнені.

Поява такого законопроєкту відображає тенденцію до пошуку механізмів легалізації невеликих доходів населення без ускладнення процедур для громадян. Водночас експерти звертають увагу, що остаточні правила застосування нового режиму, перелік дозволених видів діяльності, порядок подання декларації та адміністрування податку залежатимуть від остаточної редакції закону, якщо його буде ухвалено.

Якщо документ набуде чинності, домогосподарства отримають можливість офіційно декларувати сезонні заробітки та доходи від реалізації власної продукції без відкриття ФОП. Це може розширити коло платників податків, водночас спростивши легальне отримання доходів для громадян, які працюють епізодично або ведуть особисте господарство.

Що можуть обкласти податкомЗа яких умов
Продаж овочів, фруктів, ягід із власного господарстваЯкщо домогосподарство добровільно обере новий режим оподаткування
Реалізація меду, молока, яєць та іншої продукції власного виробництваЗа доходу в межах встановленого законом ліміту
Сезонні підробітки без оформлення ФОПЗа добровільної сплати 5% податку та військового збору
Побутові послуги, що надаються фізичними особамиЯкщо діяльність підпадатиме під перелік, визначений законопроєктом
Разові або нерегулярні заробітки домогосподарствЗа умови декларування доходів у спрощеному порядку
Інші доходи членів домогосподарства, дозволені законопроєктомЗа умови подання єдиної декларації домогосподарства та дотримання річного ліміту доходу (до 834 мінімальних зарплат)
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