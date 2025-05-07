Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки
2025-07-05    707

Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки

Жінка продала свої нюдси за 500 грн в Telegram і її засудили на 3 роки позбавлення волі, — повідомив Опендатабот

Обвинувачена — жителька Баштанки Миколаївської області, яка працює прибиральницею і має інвалідність III групи. У справі згадується два випадки, коли жінка продала свої нюдси в месенджері: у першому вона отримала 250 грн, а в другому — 500.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, але звільнив від його виконання з іспитовим терміном на один рік. Також покарання передбачає позбавлення права обіймати певні посади, повязані з&nbsp;ІТ-технологіями, або "займатися діяльністю, яка повязана з поширенням інформації будь-якого характеру на вебресурсах на строк один рік”.

нюдс
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