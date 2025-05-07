Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки

Жінка продала свої нюдси за 500 грн в Telegram і її засудили на 3 роки позбавлення волі, — повідомив Опендатабот

Обвинувачена — жителька Баштанки Миколаївської області, яка працює прибиральницею і має інвалідність III групи. У справі згадується два випадки, коли жінка продала свої нюдси в месенджері: у першому вона отримала 250 грн, а в другому — 500.