Primex PricePulse: вгадайте курс криптовалют та заробіть на цьому

У Телеграм з’явилася нова тапалка від Primex PricePulse, в якій ви можете передбачати рухи цін криптовалют і заробляти за це поінти. Запустити тапалку можна за посиланням.

Чим точніше будуть ваші прогнози на Primex PricePulse — тим більше поінтів ви отримуватимете

Основні розділи програми:

– Predict – вгадуєте ціну BTC

— Tasks — щоденні та соціальні завдання

– Referal – отримуйте поінти за кожного запрошеного друга

– Airdrop – залишаєте свій EVM-гаманець (копіюєте адресу ETH з будь-якого вашого гаманця)

Вкладка Airdrop у Primex PricePulse, схоже, з’явилася у тапалці не просто так. А якщо врахувати, що проект зібрав близько $6 мільйонів інвестицій, то в ньому варто взяти участь.