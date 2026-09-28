Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

Президент Сербії Александар Вучич 27 вересня подав у відставку з посади глави держави, заявивши про намір взяти участь у дострокових парламентських виборах 25 жовтня вже як звичайний громадянин. Виконувати обов’язки президента тимчасово буде голова Народної скупщини Ана Брнабич. Про це Вучич заявив у своєму зверненні.

«Я служив чесно, віддано і порядно», — сказав Вучич, оголошуючи про рішення залишити посаду. За його словами, вранці 28 вересня він передасть президентські повноваження Брнабич. Вона виконуватиме обов’язки глави держави до обрання нового президента.

Дострокові парламентські вибори в Сербії призначені на 25 жовтня. Раніше Вучич заявляв, що має намір брати участь у них як кандидат на посаду прем’єр-міністра. Тепер після відставки з президентської посади він зможе вести виборчу кампанію як кандидат у депутати.

Вучич заявив, що його рішення не означає виходу з політики. Він має намір очолити виборчий список Сербської прогресивної партії та брати участь у формуванні майбутнього уряду. Раніше сербський президент неодноразово говорив про необхідність дострокового парламентського голосування на тлі внутрішньополітичної ситуації в країні.

Відставка Вучича відбулася до завершення його другого президентського терміну. Він уперше був обраний президентом Сербії у 2017 році, а у 2022 році переміг на наступних президентських виборах. Конституція країни обмежує можливість обіймати посаду президента двома термінами, тому Вучич не міг балотуватися на третій поспіль президентський термін.

Після припинення повноважень президента Сербія має провести нові вибори глави держави. Відповідно до конституційної процедури, перший тур президентських виборів має відбутися протягом трьох місяців після припинення повноважень президента. Таким чином, голосування має пройти до кінця грудня.

Тимчасове виконання президентських повноважень переходить до голови Народної скупщини. Ана Брнабич раніше очолювала уряд Сербії, а у березні 2024 року була обрана спікером парламенту. Вона залишатиметься виконувачкою обов’язків президента до завершення процедури обрання нового глави держави.

Парламентські вибори відбудуться на тлі тривалих протестів у Сербії. Масові акції розпочалися після обвалення навісу на залізничному вокзалі в Новому-Саді 1 листопада 2024 року, внаслідок чого загинули 16 людей. Студенти вимагали розслідування обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та політичних змін.

Вучич та його політичні союзники заперечували звинувачення протестувальників щодо відповідальності влади за політичні та корупційні проблеми. На цьому тлі дострокові вибори стали одним із ключових механізмів, через які влада та опозиція мають отримати нові політичні мандати.

Одним з останніх рішень Вучича на посаді президента стало помилування 49 осіб, серед яких були люди, справи яких стосувалися протестів. Після парламентського голосування Сербії також належить визначитися з новим урядом, тоді як окремі президентські вибори визначать наступника Вучича на посаді глави держави.