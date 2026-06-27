Президент Сербії Вучич оголосив про відставку та дострокові вибори

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що залишить посаду найближчими тижнями та оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів. Відповідну заяву глава держави зробив у суботу, 27 червня, під час провладного мітингу в Белграді. Другий президентський термін Вучича мав завершитися лише у 2027 році, однак він повідомив прихильникам про намір достроково скласти повноваження.

Під час виступу Вучич заявив, що залишатиметься президентом «лише кілька тижнів», після чого піде у відставку. Водночас він анонсував проведення позачергових президентських і парламентських виборів. Точну дату голосування сербський лідер не назвав, як і не повідомив подробиць щодо процедури передачі влади або можливих кандидатів від керівної політичної сили.

Александар Вучич очолює Сербію з 2017 року. До обрання президентом він працював прем’єр-міністром країни, а створена ним Сербська прогресивна партія протягом багатьох років залишається домінуючою політичною силою. За час перебування при владі Вучич неодноразово заявляв про намір зберігати політичну стабільність, водночас його опоненти регулярно звинувачували владу у концентрації повноважень, тиску на незалежні медіа та посиленні контролю над державними інституціями. Офіційний Белград ці звинувачення відкидає.

Заява президента пролунала на тлі масштабної політичної кризи та багатомісячних протестів, які тривають у Сербії з кінця 2024 року. Масові демонстрації почалися після трагедії на залізничному вокзалі в Новому Саді, де в листопаді 2024 року внаслідок обвалу бетонної конструкції загинули 16 людей. Спочатку протестувальники вимагали провести повне розслідування причин аварії та покарати винних, однак згодом акції переросли у широкий антиурядовий рух.

Однією з найактивніших сил протестного руху стали студенти, які регулярно організовували багатотисячні демонстрації в Белграді та інших містах. Серед ключових вимог учасників акцій були проведення дострокових виборів, забезпечення незалежного розслідування трагедії у Новому Саді, посилення відповідальності посадовців, боротьба з корупцією та гарантії свободи засобів масової інформації. Представники влади наполягають, що державні інституції діють відповідно до законодавства, а всі необхідні слідчі дії щодо катастрофи вже проводяться.

Політичні оглядачі звертають увагу, що Вучич раніше вже допускав можливість дострокового волевиявлення, однак нинішня заява стала першим офіційним підтвердженням наміру достроково припинити президентські повноваження. Подальший розвиток ситуації залежатиме від рішення виборчих органів щодо дати проведення кампанії, а також від того, чи братиме чинний президент участь у формуванні нової конфігурації влади після завершення своєї каденції.