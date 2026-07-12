Президент Польщі Навроцький закликав заборонити прапор ОУН-УПА
2026-12-07    61

Президент Польщі Навроцький закликав заборонити прапор ОУН-УПА

Президент Польщі Кароль Навроцький під час церемонії в селі Радруж, присвяченої Дню пам’яті жертв Волинської трагедії, заявив, що домагатиметься законодавчої заборони використання на території країни червоно-чорного прапора ОУН-УПА. Виступ відбувся 12 липня. Глава польської держави пояснив свою позицію тим, що вважає цей символ уособленням ідеології українського націоналізму, представники якої, за його словами, були причетні до вбивств польського цивільного населення під час подій на Волині.

Під час промови Навроцький заявив, що червоно-чорний прапор є символом ідеології, яка, на його думку, призвела до масових злочинів проти польських жінок і дітей. Він також провів паралель між українським націоналізмом того періоду та нацистською концепцією «Кров і ґрунт», заявивши, що подібним ідеологіям «немає місця в Європейському Союзі».

Президент Польщі наголосив, що має намір добиватися ухвалення відповідного закону. За словами Навроцького, він зробить усе можливе, щоб червоно-чорний прапор не використовувався на території Польщі. Він висловив переконання, що польський парламент підтримає таку законодавчу ініціативу.

«Під цим червоно-чорним прапором, який ми не хочемо бачити в Польщі. І я зроблю все, щоб його не було в нашій країні. Я вірю, що польський парламент ухвалить відповідний закон», — сказав Навроцький під час виступу.

Церемонія відбулася в селі Радруж у Підкарпатському воєводстві в межах державних заходів, присвячених пам’яті жертв Волинської трагедії. У Польщі ця дата щороку супроводжується офіційними меморіальними заходами та заявами керівництва держави щодо історичної політики та польсько-українського діалогу.

Питання оцінки діяльності Організації українських націоналістів та Української повстанської армії вже багато років залишається одним із найскладніших аспектів відносин між Україною та Польщею. У двох країнах існують різні підходи до трактування історичних подій періоду Другої світової війни та Волинської трагедії 1943–1944 років. Попри активне військово-політичне співробітництво після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, історичні питання регулярно стають предметом політичних дискусій.

Заява президента може стати початком законодавчої процедури, якщо відповідний законопроєкт буде внесений до польського Сейму та отримає підтримку більшості депутатів. Наразі інформації про реєстрацію такого документа в парламенті немає. У разі ухвалення закону Польща може встановити окремі обмеження щодо використання символіки ОУН-УПА, що потенційно стане новим етапом у дискусіях навколо історичної пам’яті та польсько-українських відносин.

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