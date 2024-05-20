Президент Ірану загинув через падіння вертольоту

Ібрахім Раїсі, президент Ірану, який вважався потенційним наступником верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї, загинув внаслідок краху вертольота в гористій місцевості поблизу кордону з Азербайджаном.

Обгорілі уламки вертольота, що розбився в неділю, на борту якого знаходилися Раїсі, міністр закордонних справ і глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян і ще шість людей, були виявлені рано вранці в понеділок після 10 годин пошуків, ускладнених погодними умовами.

Загибель Раїсі підтвердив віце-президент Мохсен Мансурі в соцмережі X, про неї повідомило і державне телебачення.

На кадрах з місця аварії видно, що вертольотк врізався в гірську вершину, офіційної інформації про причину авіакатастрофи ще не було.

Державне агентство IRNA повідомило, що Раїсі летів на гелікоптері Bell 212 американського виробництва.

Виконуватиме обов’язки президента Ірану перший віце-президент Мохаммад Мохбер.