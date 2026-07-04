Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив про відставку з посади глави уряду. Про своє рішення він повідомив у зверненні в соціальних мережах, заявивши, що більше не може виконувати обов’язки відповідно до власних принципів і переконань. Заява прозвучала на тлі резонансних корупційних скандалів, які останніми днями привернули увагу до роботи державних установ країни.

Мунтяну пояснив, що погодився очолити уряд із наміром сприяти позитивним змінам у країні та взяв на себе відповідальність за проведення реформ. Водночас, за його словами, настав момент, коли подальше перебування на посаді стало несумісним із його особистими переконаннями. У зверненні політик подякував членам уряду за спільну роботу та зазначив, що й надалі служитиме Молдові незалежно від того, яку посаду обійматиме або де перебуватиме.

Офіційних пояснень щодо конкретних причин відставки прем’єра наразі не оприлюднено. Водночас у політичних колах та місцевих медіа рішення пов’язують із подіями останніх днів, які спричинили широкий суспільний резонанс. Однією з найбільш обговорюваних історій стало повідомлення про керівника державної агенції із забезпечення безпеки цивільної авіації MOLDATSA, призначеного чинною владою, якого запідозрили у використанні підроблених документів про освіту та свідоцтва пілота.

Скандал навколо MOLDATSA швидко став предметом публічної дискусії, оскільки йдеться про установу, відповідальну за координацію повітряного руху та безпеку цивільної авіації. Повідомлення про можливі фальсифікації документів керівника агентства викликали запитання щодо механізмів кадрових призначень у державних органах та ефективності внутрішніх перевірок. Саме на тлі цих подій рішення глави уряду про відставку багато спостерігачів розглядають як політичний крок, хоча сам Мунтяну прямо не пов’язував свою заяву з конкретними справами.

Відставка прем’єр-міністра відкриває новий етап політичних консультацій у Молдові. Відповідно до конституційної процедури, після припинення повноважень глави уряду мають розпочатися консультації щодо формування нового Кабінету Міністрів або призначення виконувача обов’язків прем’єра до затвердження нового складу уряду. Подальші рішення залежатимуть від позиції президента, парламентської більшості та політичних сил, представлених у законодавчому органі.

Зміна керівництва уряду відбувається в період, коли Молдова продовжує реалізацію реформ, пов’язаних із державним управлінням, боротьбою з корупцією та європейською інтеграцією. Політична стабільність залишається одним із ключових факторів для виконання внутрішніх реформ, а також для співпраці з міжнародними партнерами та фінансовими інституціями.

Останніми роками Молдова неодноразово декларувала намір посилити прозорість роботи державних органів і вдосконалити механізми контролю за призначенням посадовців. Саме тому будь-які корупційні скандали або сумніви щодо достовірності документів державних службовців набувають значного суспільного резонансу та можуть впливати на політичні рішення найвищого рівня. Найближчим часом увага буде прикута до того, хто очолить уряд та яким чином влада реагуватиме на кризу довіри, що виникла після останніх подій.