Правила поведінки ТЦК: основні пункти

Правила поведінки для ТЦК під час мобілізації: розробили посібник на 50 сторінок.

Ключові пункти:

▪️Повага до гідності: заборонено дискримінацію, приниження, переслідування. Також заборонене застосування сили, спецзасобів та зброї.

▪️Законність і чіткі повноваження: самоуправні затримання — неприпустимі. Всі дії повинні бути лише в межах чинного законодавства.

▪️Протоколи взаємодії: представитися, показати посвідчення. Чітко й зрозуміло пояснити мету контакту.

▪️Комунікація без тиску: уникати жаргону, слухати, не перебивати. Бути обізнаним у законах.

▪️Персональні дані: пояснювати, навіщо потрібні документи, як їх буде використано.

▪️Поведінка у конфліктних ситуаціях: впізнавати тригери (страх, нерозуміння). Діяти спокійно, використовувати фрази підтримки.

▪️Потрібно документувати всі інциденти.