Правила поведінки ТЦК: основні пункти

Правила поведінки для ТЦК під час мобілізації: розробили посібник на 50 сторінок.
Ключові пункти:
▪️Повага до гідності: заборонено дискримінацію, приниження, переслідування. Також заборонене застосування сили, спецзасобів та зброї.
▪️Законність і чіткі повноваження: самоуправні затримання — неприпустимі. Всі дії повинні бути лише в межах чинного законодавства.
▪️Протоколи взаємодії: представитися, показати посвідчення. Чітко й зрозуміло пояснити мету контакту.
▪️Комунікація без тиску: уникати жаргону, слухати, не перебивати. Бути обізнаним у законах.
▪️Персональні дані: пояснювати, навіщо потрібні документи, як їх буде використано.
▪️Поведінка у конфліктних ситуаціях: впізнавати тригери (страх, нерозуміння). Діяти спокійно, використовувати фрази підтримки.
▪️Потрібно документувати всі інциденти.