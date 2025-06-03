Правила поведінки ТЦК: основні пункти
2025-03-06    308

Правила поведінки ТЦК: основні пункти

Правила поведінки для ТЦК під час мобілізації: розробили посібник на 50 сторінок.

Ключові пункти:

▪️Повага до гідності: заборонено дискримінацію, приниження, переслідування. Також заборонене застосування сили, спецзасобів та зброї.
▪️Законність і чіткі повноваження: самоуправні затримання — неприпустимі. Всі дії повинні бути лише в межах чинного законодавства.
▪️Протоколи взаємодії: представитися, показати посвідчення. Чітко й зрозуміло пояснити мету контакту.
▪️Комунікація без тиску: уникати жаргону, слухати, не перебивати. Бути обізнаним у законах.
▪️Персональні дані: пояснювати, навіщо потрібні документи, як їх буде використано.
▪️Поведінка у конфліктних ситуаціях: впізнавати тригери (страх, нерозуміння). Діяти спокійно, використовувати фрази підтримки.
▪️Потрібно документувати всі інциденти.

закон про мобілізацію, мобілізація, ТЦК
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