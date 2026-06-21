Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні
2026-21-06    101

Православний церковний календар 2026: свята, пости та поминальні дні

Православний церковний календар 2026 року за традицією української православної церкви визначає послідовність великих свят, багатоденних постів, днів особливого поминання спочилих та щоденних богослужбових споминів святих. Для вірян він є не лише календарем пам’ятних дат, а й практичним орієнтиром для літургійного життя, планування постів, святкувань і відвідин храму. У 2026 році значна частина рухомих свят залежить від дати Великодня, який відзначатиметься 12 квітня.

Великі церковні свята 2026 року

Основою православного року залишаються дванадесяті свята та Великдень. До найважливіших подій календаря належать Різдво Христове, Хрещення Господнє, Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вхід Господній до Єрусалима, Вознесіння Господнє, День Святої Трійці, Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.

У 2026 році Великдень припадає на 12 квітня, Вербна неділя – на 5 квітня, Вознесіння Господнє – на 21 травня, а День Святої Трійці – на 31 травня. Саме від дати Пасхи розраховуються більшість рухомих свят і кілька багатоденних постів.

Які пости діятимуть протягом року

Церковний календар УПЦ передбачає чотири багатоденні пости:

ПістОрієнтовний період у 2026 роціОсобливість
Великий піст23 лютого – 11 квітняПідготовка до Великодня
Петрів піст8 червня – 11 липняПочинається після Трійці
Успенський піст14–27 серпняПеред Успінням Богородиці
Різдвяний піст28 листопада 2026 – 6 січня 2027Підготовка до Різдва

Окрім багатоденних постів, традиція передбачає щотижневі пісні дні – середу та п’ятницю, за винятком суцільних седмиць, а також окремі одноденні пости. Конкретні правила харчування можуть відрізнятися залежно від церковного уставу та благословення духовника.

Поминальні суботи та значення церковного календаря

Важливу частину богослужбового року становлять дні особливого поминання померлих. Батьківські суботи та Радониця присвячені молитві за спочилих і традиційно супроводжуються відвідуванням храмів та кладовищ.

Календар також визначає щоденні пам’яті святих, мучеників, преподобних і святителів. Саме за цими датами багато православних визначають день ангела та обирають небесного покровителя під час хрещення.

Чому церковний календар 2026 року має практичне значення

Для багатьох українців церковний календар використовується не лише в релігійному житті. Його враховують під час планування вінчань, хрещень, паломництв і родинних урочистостей, оскільки окремі дні постів або великі свята мають особливі літургійні обмеження.

Крім того, календар допомагає синхронізувати місцеві храмові свята, визначити дату святкування іменин та підготуватися до головних богослужінь року. Через залежність від Великодня рухомі свята щороку змінюють свої календарні дати, тому використання актуального календаря є принципово важливим.

Як формується православний календар УПЦ

Богослужбовий рік поєднує нерухомий цикл свят, закріплений за конкретними датами, та рухомий цикл, що обчислюється від Великодня. Саме тому щороку змінюються дати Великого посту, Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Петрового посту.

Окрему роль відіграє літургійний устав, який визначає порядок богослужінь, читань Святого Письма та споминів святих на кожен день року. Це забезпечує послідовність церковного життя незалежно від календарних особливостей конкретного року.

Роз’яснення

Коли святкується Великдень у 2026 році?

За календарем УПЦ Пасха Христова припадає на 12 квітня 2026 року. Від цієї дати обчислюються більшість рухомих свят богослужбового року.

Скільки багатоденних постів передбачає календар УПЦ?

Протягом року традиційно дотримуються чотирьох багатоденних постів: Великого, Петрового, Успенського та Різдвяного. Вони мають різну тривалість і духовне призначення.

Чи однакові дати іменин і дня народження святого?

Не обов’язково. День ангела визначається за церковним календарем і пам’яттю святого, ім’я якого носить людина, а не за датою її народження.

Висновок

Православний церковний календар УПЦ на 2026 рік є системою, що поєднує великі свята, пости, поминальні дні та щоденну пам’ять святих. Його структура формується навколо Великодня і багатовікової літургійної традиції, що дозволяє вірянам планувати духовне життя відповідно до встановленого церковного порядку. Знання актуальних дат допомагає правильно орієнтуватися у богослужбовому році та підготуватися до ключових православних свят.

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