Українські правоохоронці запобігли черговій спробі замаху на представника Головного управління розвідки Міноборони України та заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. Про це 8 червня повідомили правоохоронні органи та саме ГУР. За даними слідства, у Києві затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці замовного вбивства посадовця на замовлення російських спецслужб. Слідство вважає, що підозрюваний вже отримав аванс за виконання завдання та перейшов до активної фази підготовки злочину.

За інформацією Національної поліції та Офісу генерального прокурора, організатором підготовки замаху був колишній український військовослужбовець із бойовим досвідом та навичками розвідувальної діяльності. За виконання завдання йому пообіцяли 100 тисяч доларів винагороди, з яких 10 тисяч доларів були виплачені як аванс. Після цього чоловік почав збирати інформацію про майбутню жертву, вивчаючи маршрути пересування, місця проживання, транспортні засоби та систему безпеки посадовця.

Слідчі встановили, що підозрюваний неодноразово відвідував райони, де перебував Юсов, проводив приховане спостереження та аналізував можливі шляхи відходу після здійснення злочину. За версією правоохоронців, для ліквідації представника ГУР планувалося використати FPV-дрон. З цією метою організатор почав шукати виконавця, який мав би відповідні навички керування безпілотниками.

Для конспірації учасники схеми використовували умовні назви. У комунікації вбивство називали «будівництвом» або «роботою», замовника — «прорабом», виконавця — «роботягою», а зброю чи дрон — «інструментом» або «цементом». Такі деталі були встановлені під час документування діяльності фігуранта та аналізу його контактів із кураторами.

Підозрюваного затримали 4 червня, а вже наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують підготовку до умисного вбивства, вчиненого на замовлення з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які могли бути причетні до організації злочину.

Сам Андрій Юсов підтвердив інформацію про підготовку замаху та заявив, що подібні спроби відбуваються вже не вперше. За його словами, черговий зрив операції російських спецслужб можна розцінювати як реакцію на його роботу в ГУР та Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Посадовець подякував правоохоронцям і підрозділам Сил оборони, які брали участь у спецоперації із запобігання злочину.

Інцидент став черговим епізодом у серії спроб російських спецслужб організувати диверсії та замахи проти представників українських силових структур. У лютому цього року українські та молдовські правоохоронці вже повідомляли про викриття агентурної мережі, яка готувала напади на військових, громадських діячів і представників спецслужб. За даними слідства, Андрій Юсов також перебував серед потенційних цілей тієї групи. Останній випадок свідчить про збереження високої активності російських агентурних мереж та спроб впливати на діяльність українських державних інституцій через силові методи.