Працівникам культури з 2027 року підвищать зарплати до 70%

В Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити посадові оклади працівників державних і комунальних закладів культури, а також співробітників Українського культурного фонду та Українського інституту книги. За інформацією, яку поширили ЗМІ, для більшості працівників підвищення становитиме 70%, тоді як для окремих категорій персоналу діятиме інший механізм перерахунку заробітної плати.

Зміни стосуватимуться працівників бюджетної сфери, які працюють у музеях, бібліотеках, театрах, концертних організаціях, будинках культури, мистецьких закладах, а також інших державних і комунальних установах культурної галузі. Крім того, нові правила поширюватимуться на співробітників Українського культурного фонду та Українського інституту книги, які реалізують державні програми підтримки культурних і видавничих проєктів.

Передбачено, що базовий розмір посадових окладів для більшості працівників буде збільшений на 70% порівняно з чинними показниками. Такий підхід має стати одним із найбільших переглядів системи оплати праці у сфері культури за останні роки та торкнеться значної кількості працівників бюджетних установ.

Для окремих категорій персоналу, посадові оклади яких уже визначаються із застосуванням підвищувальних коефіцієнтів, передбачено інший порядок. Якщо до окладу застосовується коефіцієнт у розмірі до 1,3 включно, підвищення становитиме 40% замість 70%. Такий механізм покликаний врахувати чинні особливості нарахування заробітної плати та уникнути подвійного збільшення виплат для працівників, які вже отримують підвищені оклади.

Запровадження нових розмірів посадових окладів заплановане на початок 2027 року, що дає органам влади та керівникам бюджетних установ час для підготовки фінансових розрахунків і формування необхідних видатків. Після набуття чинності нових норм роботодавці повинні будуть привести штатні розписи та систему оплати праці у відповідність до оновлених вимог.

Питання підвищення оплати праці у сфері культури неодноразово порушувалося представниками галузі, які звертали увагу на тривалий розрив між рівнем заробітних плат працівників культурних установ та середніми доходами в інших секторах економіки. Очікується, що збільшення посадових окладів може вплинути на кадрову ситуацію, сприяти утриманню фахівців у державних і комунальних закладах та зробити роботу у сфері культури більш конкурентною.

Остаточний розмір виплат для кожного працівника залежатиме від займаної посади, встановлених надбавок, доплат, премій та інших складових заробітної плати, які визначаються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів установ.