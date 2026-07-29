Працівникам до 18 років гарантують повну зарплату: що передбачає закон

Неповнолітні працівники в Україні мають право отримувати заробітну плату в повному розмірі навіть за скороченої тривалості робочого часу. Такі гарантії передбачені Кодексом законів про працю, про що повідомили фахівці системи безоплатної правової допомоги. Норми поширюються на осіб віком до 18 років, які офіційно працюють за трудовим договором.

Законодавство визначає, що працівники, які не досягли 18-річного віку, користуються тими самими трудовими правами, що й повнолітні. Водночас для них встановлено спеціальні гарантії щодо умов праці, охорони здоров’я, тривалості робочого часу та оплати праці. Однією з таких гарантій є виплата заробітної плати у такому самому розмірі, як і дорослим працівникам відповідної кваліфікації, попри скорочену тривалість робочого дня.

Відповідні положення містяться у Кодексі законів про працю України. Для працівників віком від 16 до 18 років нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 36 годин на тиждень, а для осіб від 15 до 16 років, а також учнів віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул, — 24 години на тиждень. Незважаючи на меншу кількість робочих годин, оплата праці здійснюється за повною тарифною ставкою або посадовим окладом.

Окремі правила діють для учнів закладів освіти, які працюють у вільний від навчання час. Для цієї категорії працівників заробітна плата нараховується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від фактичного виробітку. При цьому закон не забороняє роботодавцю встановлювати таким працівникам додаткові доплати чи надбавки за рахунок власних коштів підприємства.

Трудове законодавство також містить низку інших гарантій для неповнолітніх. Зокрема, їх не можна залучати до важких робіт, робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до нічних, надурочних робіт і роботи у вихідні дні. Роботодавець зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці та дотримуватися спеціальних вимог щодо працевлаштування осіб, які не досягли повноліття.

Фахівці звертають увагу, що офіційне оформлення трудових відносин є обов’язковою умовою застосування цих гарантій. Лише у разі укладення трудового договору працівник може розраховувати на повний обсяг прав, передбачених трудовим законодавством, включно з оплатою праці, соціальними гарантіями та захистом від незаконного звільнення.

Питання працевлаштування молоді набуває особливої актуальності в літній період, коли багато школярів і студентів шукають сезонну роботу або тимчасовий підробіток. Саме в цей час роботодавцям рекомендують уважно дотримуватися вимог трудового законодавства щодо оформлення неповнолітніх працівників, режиму їхньої роботи та порядку нарахування заробітної плати. Недотримання цих норм може стати підставою для притягнення роботодавця до відповідальності відповідно до чинного законодавства.