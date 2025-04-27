ППО Великої Британії не зможуть протистояти агресії РФ
2025-27-04    245

ППО Великої Британії не зможуть протистояти агресії РФ

ППО Великої Британії не змогла б стримати масовану російську атаку на кшталт тієї, яку окупанти здійснили у перший день повномасштабного вторгнення в Україну, — пише The Business Insider

Такого висновку дійшли британські військові, використавши для моделювання спеціальну комп’ютерну програму Gladiator. У перший день масштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 160 ракет різного типу. Якби атака була спрямована проти Великої Британії – деякі ракети змогли прорвати оборону.

Екс-очільник Центру ведення повітряної та космічної війни заявив, що до цього військові вважали ППО Великої Британії надійною.

ппо
Останні новини
Скільки доведеться заплатити податків при продажі авто?

Скільки доведеться заплатити податків при продажі авто?
З'явилась інформація про те, скільки доведеться заплатити податків при продажі читать далее
28-04, 10:28
Вчені зуміли виростити справжні людські зуби

Вчені зуміли виростити справжні людські зуби
Вчені вперше виростили справжні людські зуби – замість штучних імплантів, читать далее
27-04, 12:34
ППО Великої Британії не зможуть протистояти агресії РФ

ППО Великої Британії не зможуть протистояти агресії РФ
ППО Великої Британії не змогла б стримати масовану російську атаку читать далее
27-04, 12:09
Апостиль для українців подорожчає у 12 разів

Апостиль для українців подорожчає у 12 разів
Апостиль подорожчає у 12 разів. Скільки коштуватиме штамп розповів депутат читать далее
25-04, 07:14
Власникам карток «Приватбанк» загрожують аферисти

Власникам карток «Приватбанк» загрожують аферисти
Нова шахрайська схема: власникам карток «Приватбанку» телефонують з номера 044 читать далее
25-04, 07:12
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня

Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його читать далее
22-04, 08:38
Автостраховка в Україні стане безоплатною, але не для всіх

Автостраховка в Україні стане безоплатною, але не для всіх
В Україні страховка авто стане безоплатною для ветеранів та людей читать далее
19-04, 09:50
Нові правила перевезення тварин в Україні: що зміниться?

Нові правила перевезення тварин в Україні: що зміниться?
В Україні оновлять правила перевезення тварин, повідомляє Міністерство розвитку громад читать далее
19-04, 09:48
Німеччина передала Україні пакет військової допомоги

Німеччина передала Україні пакет військової допомоги
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, йдеться на сайті читать далее
18-04, 06:50
Адріана Пущак перемогла у конкурсі Miss Petite Universe USA 2025

Адріана Пущак перемогла у конкурсі Miss Petite Universe USA 2025
Українка стала переможницею конкурсу краси Miss Petite Universe USA 2025. читать далее
16-04, 01:02
Невідкладна юридична допомога водіям по телефону

Невідкладна юридична допомога водіям по телефону
Сьогодні ситуації на дорогах та реалії військового часу в Україні читать далее
15-04, 02:31
Що важливо знати про туристичне страхування?

Що важливо знати про туристичне страхування?
Плануючи подорож, більшість мандрівників дбає про квитки, готелі та маршрути. читать далее
15-04, 01:47
Українським школярам скоротять канікули до 2 місяців

Українським школярам скоротять канікули до 2 місяців
Школярам скоротять канікули до двох місяців. Про це пишуть ЗМІ читать далее
15-04, 10:43
Термін БЗВП скорочується з 45 днів до місяця, – Генштаб

Термін БЗВП скорочується з 45 днів до місяця, – Генштаб
З 1-го травня у ЗСУ певні категорії військовослужбовців проходитимуть БЗВП читать далее
15-04, 10:35
Журналісти Національної суспільної телерадіокомпанії активно тікають з країни

Журналісти Національної суспільної телерадіокомпанії активно тікають з країни
Використовують «культурне прикриття», щоб уникнути мобілізації: журналісти Національної суспільної телерадіокомпанії читать далее
14-04, 06:34
Зеленський хоче провести антипарад

Зеленський хоче провести антипарад
Зеленський запросив лідерів ЄС 9 травня до Києва, щоб протистояти читать далее
14-04, 06:12
Ухилянтам «закрутять гайки»

Ухилянтам «закрутять гайки»
Що буде з тими, хто проігнорував кілька повісток поспіль? З'явилось читать далее
12-04, 09:59
Українцям дозволили зніматися з розшуку ТЦК без суду

Українцям дозволили зніматися з розшуку ТЦК без суду
17 тисяч — і ніхто не шукає: українцям дозволили зніматися читать далее
12-04, 09:57
Як купити ноутбук вигідно: поради для розумних покупців

Як купити ноутбук вигідно: поради для розумних покупців
Сьогодні ноутбук — не просто техніка, а справжній центр роботи, читать далее
10-04, 06:30
Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонує держава

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонує держава
НКЦБФР опублікувала проєкт оподаткування віртуальних активів в Україні. ㅤ ❌ читать далее
10-04, 05:39
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто бокс війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф