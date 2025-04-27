ППО Великої Британії не зможуть протистояти агресії РФ

ППО Великої Британії не змогла б стримати масовану російську атаку на кшталт тієї, яку окупанти здійснили у перший день повномасштабного вторгнення в Україну, — пише The Business Insider

Такого висновку дійшли британські військові, використавши для моделювання спеціальну комп’ютерну програму Gladiator. У перший день масштабного вторгнення РФ випустила по Україні понад 160 ракет різного типу. Якби атака була спрямована проти Великої Британії – деякі ракети змогли прорвати оборону.

Екс-очільник Центру ведення повітряної та космічної війни заявив, що до цього військові вважали ППО Великої Британії надійною.