Поїзди під час тривог: в «Укрзалізниці» пояснили нові правила

«Укрзалізниця» пояснила нові правила роботи пасажирських поїздів під час повітряних тривог, повідомивши про різний порядок дій залежно від рівня загрози. За жовтого рівня поїзди продовжують рух, а посадка та висадка пасажирів на станціях відбуваються у звичайному режимі.

За червоного рівня загрози посадку пасажирів припиняють. Людей, які перебувають на вокзалах і станціях, переміщують до укриттів відповідно до встановлених заходів безпеки.

Окремо визначатимуть подальші дії щодо поїздів, які вже перебувають у дорозі. Рішення про їхній рух ухвалюватимуть у кожному випадку окремо, зважаючи на актуальну безпекову ситуацію.

Для цього залізнична компанія використовує цілодобовий моніторинг безпеки. Дані з нього враховуватимуть під час визначення, чи може конкретний поїзд продовжувати рух, чи необхідно змінити його маршрут або організувати інші заходи.

Таким чином, сам факт оголошення повітряної тривоги не означає автоматичного припинення руху всіх поїздів. Ключовим фактором є визначений рівень загрози та конкретні обставини в районі перебування поїзда або станції.

Для пасажирів це означає, що порядок обслуговування на вокзалі може змінюватися безпосередньо під час тривоги. За жовтого рівня вони можуть здійснювати посадку чи висадку у штатному режимі, тоді як за червоного доступ до поїздів для посадки припиняється.

Зміна порядку дій також стосується пасажирів, які вже перебувають на станції. У разі червоного рівня пріоритетом стає переміщення людей до безпечного місця, а не продовження стандартних операцій із посадки.

Рішення щодо конкретного поїзда, який уже рухається, не прив’язуватиметься лише до загального статусу тривоги. Його ухвалюватимуть з урахуванням оперативної інформації, що надходить у режимі цілодобового спостереження за безпековою ситуацією.

«Укрзалізниця» є акціонерним товариством, утвореним у 2015 році на базі державної залізничної інфраструктури та підприємств залізничного транспорту. Компанія забезпечує пасажирські й вантажні перевезення залізницею та управляє основною залізничною інфраструктурою країни.

Під час воєнного стану залізничний транспорт продовжує виконувати критично важливу функцію для переміщення населення та вантажів. Саме тому рішення про зупинку або продовження руху мають враховувати не лише безпеку пасажирів на станціях, а й ситуацію на маршруті та можливість безпечного проходження конкретної ділянки.

Водночас новий порядок залишає відкритим питання щодо окремих ситуацій на маршруті: остаточні рішення для поїздів у дорозі залежать від оперативних даних. Це дає змогу застосовувати різні заходи залежно від фактичної загрози в конкретному місці, а не за єдиним сценарієм для всієї залізничної мережі.