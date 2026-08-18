Пов’язані з Іраном сили в Іраку висунули ультиматум США
2026-18-08    155

Пов’язані з Іраном сили в Іраку висунули ультиматум США

Підконтрольні Ірану шиїтські угруповання в Іраку заявили про завершення свого «терпіння» та зажадали повного виведення американських військ із країни. Відповідну заяву від імені представника так званого «Ісламського спротиву» було оприлюднено після того, як іракський уряд висунув вимогу щодо роззброєння збройних формувань до 30 вересня. Автори звернення наголосили, що подальший діалог із владою можливий лише за умови виконання їхніх вимог.

У документі йдеться про необхідність повного виведення американських сил не лише з території Іраку, а й із його повітряного простору. Водночас угруповання вимагають надання гарантій, які унеможливлять повернення американських військових у майбутньому. Представники формувань також заявили про необхідність перегляду економічної та фінансової політики країни, яку вони назвали залежною від Сполучених Штатів.

Окремим пунктом заяви стала вимога щодо виведення турецьких військ із північних районів Іраку. Крім того, автори документа виступили за розпуск курдських сил пешмерга, які, на їхню думку, становлять загрозу територіальній цілісності держави. Таким чином, перелік вимог вийшов далеко за межі питання американської військової присутності та охопив ключові елементи системи безпеки країни.

Угруповання також виступили з критикою на адресу прем’єр-міністра Іраку Алі аз-Заїді. Його звинуватили в політиці, яка нібито суперечить інтересам сімей загиблих бійців і членів воєнізованих формувань. У заяві пролунало попередження про можливий перехід до принципу «око за око», що може свідчити про готовність радикальних сил до ескалації конфлікту.

Політичне значення цієї заяви посилюється тим, що вона стала прямою відповіддю на рішення уряду щодо роззброєння воєнізованих структур. Влада країни намагається посилити контроль над силовим сектором і зменшити вплив озброєних формувань, які тривалий час діяли паралельно з офіційними державними інститутами. Водночас частина цих організацій має значний політичний вплив і представництво в органах влади.

Американські війська перебувають в Іраку в межах міжнародної коаліції, створеної для боротьби з терористичним угрупованням «Ісламська держава». Після офіційного завершення масштабних бойових операцій роль американського контингенту була переглянута. Основними завданнями військових стали підготовка іракських сил безпеки, консультування та координація антитерористичних операцій.

Додатковим чинником напруженості залишається регіональне протистояння між Іраном і США. Ірак опинився в центрі цієї конкуренції через своє географічне положення та складну внутрішньополітичну систему. Іран підтримує низку шиїтських формувань, які входять до так званої «осі спротиву». До неї також належать організації, що діють у Лівані, Сирії та Ємені.

Пешмерга, розпуску якої вимагають автори заяви, є військовими формуваннями Іракського Курдистану. Вони відіграли ключову роль у боротьбі проти бойовиків «Ісламської держави» та продовжують залишатися одним із найважливіших елементів системи безпеки автономного регіону. Вимога щодо їхнього роззброєння може посилити суперечності між центральною владою та курдською адміністрацією, що створює додаткові ризики для політичної стабільності країни.

Алі аз-Заїді, Ірак, Іран, Ісламський спротив, США
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