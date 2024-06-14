Повноваження ТЦК можуть скоротити

Раді пропонують скоротити повноваження ТЦК через неодноразові сутички. Розглядається можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів.

Народний депутат Єгор Чернєв згадав про інцидент, який стався 11 червня в Одесі, де відбулася бійка між працівниками «швидкої допомоги» та військовослужбовцями. Військові затримали та утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

«Це дійсно ганебна ситуація, коли військові б’ються з лікарями – я такого ще не бачив», – зазначив Чернєв.

Наразі обговорюється виведення ТЦК із структури Збройних сил або Міністерства оборони.

«Можливо, вивести із Збройних сил чи з Міністерства оборони. Але це – один із варіантів», – Чернєв.

Таким чином, пропонується можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів та виведення ТЦК зі складу ЗСУ.