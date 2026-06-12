Повітряні сили попередили про загрозу удару «Орешником»

Повітряні сили Збройних сил України попередили про високу ймовірність застосування Росією протягом найближчої доби балістичної ракети середньої дальності з полігону «Капустин Яр». Відповідне повідомлення було оприлюднене на тлі чергового загострення безпекової ситуації та повітряних тривог, оголошених через загрозу використання балістичного озброєння.

У заяві військових зазначено, що існує висока ймовірність запуску противником ракети середньої дальності саме з полігону «Капустин Яр». Цей російський військовий об’єкт раніше вже пов’язували із випробуваннями та бойовим застосуванням комплексу «Орешник», про використання якого Москва заявляла під час атак по території України.

Попередження з’явилося після вечірньої повітряної тривоги 11 червня, коли українські моніторингові ресурси повідомляли про ризик застосування балістичних ракет середньої дальності. Через особливості такого озброєння час на реагування після пуску залишається мінімальним, що робить своєчасне інформування населення особливо важливим.

Полігон «Капустин Яр» розташований на території Астраханської області Росії та використовується для випробувань і запусків різних типів ракетного озброєння. Саме звідти, за інформацією української сторони, здійснювалися пуски системи «Орешник», яку російське керівництво позиціонує як новий вид балістичної зброї середньої дальності.

Під час масштабної комбінованої атаки в ніч на 24 травня Росія застосувала проти України 90 ракет і близько 600 безпілотників різних типів. За даними Повітряних сил, серед використаного озброєння були й ракети комплексу «Орешник». Ця атака стала однією з наймасштабніших за останній період і охопила низку українських регіонів.

4 червня глава Кремля Володимир Путін публічно коментував використання «Орешника», заявивши, що удар був необхідний для оцінки роботи окремих елементів ракети та аналізу функціонування її конструкції. За його словами, отримані результати нібито мають бути використані для ухвалення рішень щодо подальшого повномасштабного застосування цього виду озброєння.

Українські військові неодноразово закликали громадян оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо у випадках попереджень про можливе використання балістичних ракет. Такі засоби ураження характеризуються високою швидкістю польоту та суттєво скорочують час між запуском і досягненням цілі.

Оприлюднене попередження свідчить про збереження ризику нових ракетних ударів і необхідність дотримання заходів безпеки. Подальший розвиток подій залежатиме від реальної активності російських сил та оперативної обстановки, яку продовжують відстежувати українські військові й відповідні служби.