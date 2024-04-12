Повістка вважається отриманою, навіть якщо фізично не була вручена
2024-12-04    67

Повістка вважається отриманою, навіть якщо фізично не була вручена

Якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у ТЦК, і фізично не отримав повістку, вона буде вважатися врученою.

День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК.

Після цього можна буде ставити питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Також неуточнення військово-облікових даних дозволить керівнику ТЦК звернутися до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК, йдеться у нових нормах законопроєкту про мобілізацію.

4 квітня набув сили закон про цифровізацію військового обліку, який дозволяє державі бачити, як “на долоні”, де особа працює, тимчасово проживає, на яку адресу зареєстровано її авто тощо. Ці дані будуть в Реєстрі військовозобов’язаних, і ТЦК матиме до них доступ.

“Законопроект 10449 у фінальній редакції доповнює закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію новою статтею 27 “Заходи впливу”, які будуть застосовуватися у разі невиконання під час мобілізації громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію).

Таким чином, навіть якщо громадянин не перебуває за адресою і фізично не отримав повістку, вона вважатиметься врученою.

війна в Україні, мобілізація, ТЦК
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