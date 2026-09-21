Повернення після СЗЧ: Міноборони змінило процедуру

Спрощена процедура добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення частини (СЗЧ) завершилася 20 вересня 2026 року. Від 21 вересня військовослужбовці, які хочуть повернутися, можуть зробити це за загальною процедурою через Військову службу правопорядку (ВСП) та батальйони резерву, повідомило Міністерство оборони України.

Після завершення спеціальної програми військовий уже не може самостійно обрати підрозділ для повернення на службу. Загальний порядок передбачає звернення до управління або зонального відділу ВСП. Після підтвердження рапорту військовослужбовцю необхідно прибути до ВСП, отримати припис і вирушити до батальйону резерву.

Водночас добровільне повернення після СЗЧ залишається можливим. Якщо військовослужбовець має домовленість із конкретною бойовою бригадою, яка потребує поповнення, він може надати рекомендаційний лист від цього підрозділу. Такий документ можуть врахувати під час подальшого визначення місця служби.

Міністерство оборони окремо наголошує, що рекомендаційні листи від частин забезпечення не дають можливості обрати місце подальшої служби. Для цього враховуються документи саме від бойових бригад, які мають потребу в поповненні.

Завершення спрощеного механізму стосується військовослужбовців, які могли скористатися тимчасовою програмою. Вона поширювалася на випадки СЗЧ, зафіксовані до 12 червня 2026 року, і дозволяла подавати рапорти через застосунок «Армія+», безпосередньо до визначених військових частин або через рекрутингові центри.

У межах цієї програми військові могли обирати підрозділ із затвердженого переліку в межах своєї структури — ЗСУ, Національної гвардії або Державної спеціальної служби транспорту. Також можна було вказати бажаний напрям служби, надати інформацію про попередній досвід і додаткові документи для підбору посади.

Після завершення програми змінюється і практичний порядок повернення. За інформацією Міноборони, загальна процедура може бути тривалішою, а військовослужбовець не має тієї можливості самостійно визначати частину, яка діяла в межах тимчасового механізму.

Окреме значення має дата фіксації СЗЧ. Тимчасова програма не поширювалася на нові випадки, зафіксовані 13 червня 2026 року або пізніше. Для них повернення від самого початку здійснюється в межах чинного законодавства без права скористатися механізмом вибору частини, передбаченим спеціальною програмою.

Правовий механізм також передбачає окремі умови для осіб, які вперше вчинили СЗЧ під час воєнного стану. Кримінальний кодекс України дозволяє за визначених законом обставин звільнення від кримінальної відповідальності у разі добровільного повернення на службу, однак відповідне рішення ухвалюється в установленому законом порядку.

Тимчасова програма була частиною ширшої системи повернення військовослужбовців до служби через цифрові сервіси та рекрутингові механізми. Її завершення означає повернення до загального алгоритму, де ключову роль відіграють ВСП, резервні підрозділи та рішення щодо подальшого місця служби.