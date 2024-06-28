Потрібна готівка: через відключення світла українцям слід тримати паперові гроші

Через відключення світла українцям все складніше користуватися банківськими послугами, незважаючи на запевнення фінансистів та Нацбанку. Головна проблема на даний момент — це платіжні термінали (POS-термінали), що не працюють, у магазинах, через які люди не можуть розрахувати за товари банківськими картками. На касах вимагають готівку.

Проблема в тому, що багато торгових мереж підключили свої POS-термінали не до стаціонарного інтернету, який продовжує працювати, коли торгова точка перемикається на генератори під час вимкнення світла, а до мобільного. Через це й виникають проблеми. Оскільки в більшості випадків, мобільний зв’язок зникає після вимкнення світла через знеструмлення станцій операторів. Ще у 2023 році представники «Київстару», Vodafone та life обіцяли оснастити свої станції генераторами, та забезпечити зв’язок без світла, не зробили це повсюдно. А навіть у тих місцях, де генератори встановили, вони не завжди поповнюються паливом. У результаті найчастіше, коли відбуваються відключення світла, абоненти майже відразу залишаються без мобільного зв’язку і продавці у тому числі.

«Ви повинні розуміти, що будуть перебої зв’язку через знеструмлення станцій, це не наша вина, а енергетична галузь», — так прокоментував «Країні» ситуацію менеджер «Київстару» Олександр.

При цьому банки також не готові брати на себе додаткову відповідальність. «Це не наша проблема, наші POS-термінали знаходяться в робочому стані, і ми обробляємо всі транзакції, що надходять, — забезпечуємо проведення платежів. Є проблема зі зв’язком, але ми її не вирішуємо. Завжди рекомендували торговим точкам мати альтернативні (запасні) канали зв’язку забезпечення платежів. Це їхнє завдання», — сказали «Країні» у Приватбанку.

За підсумками, людина не має можливості оплатити покупки карткою, і змушена знімати готівку, сплачуючи стандартну комісію в 1% суми.

Друга банківська проблема, що виникає через вимкнення світла, стосується роботи відділень. Точніше відділень банків, що не працюють, де люди не можуть отримувати фінансові послуги. Оскільки далеко не всі їх обладнані генераторами, додатковими каналами зв’язку (для проведення платежів). «ФОПи працюють на дизелях, «Розетка» поряд працює, а Ощадбанк закритий – «світла немає», – йдеться у скарзі Ігоря Жука з Києва на одному із фінансових сайтів. Він повідомив, що не працює столичне відділення Ощадбанку №160 на пр. Перемоги, 24-А.

Ще у 2023 році Нацбанк заявив, що проблема із знеструмленими банками вирішується завдяки створенню мережі Power Banking. НБУ зобов’язав фінансистів закупити генератори, станції Starlink, та забезпечити роботу певної кількості відділень навіть за умов вимкнення електрики. Регулятор регулярно збирає списки так званих енергонезалежних відділень та публікує на своєму сайті у рамках проекту Power Banking (power.bank.gov.ua).

Однак, по-перше, енергонезалежними у кращому разі є кожне друге банківське відділення. НБУ заявляє, що до Power Banking входить 2390 банківських відділень, а, згідно з офіційною звітністю, на 1 квітня 2024 року всього в Україні було 5108 відділень. По-друге, далеко не всі банківські точки зі списку енергонезалежних за фактом працюють під час оздоблювальної електроенергії, хоч і обіцяють це регулятору.

«Головна проблема — це генератори, які стало складніше обслуговувати та поповнювати паливом. Частина обслуговуючих компаній звернула роботу і розриває контракти, посилаючись на мобілізацію профільних працівників. Не лише у Києві, а й на місцях, особливо, західних областях. Також виникають проблеми із підключенням станцій Starlink», — пояснили проблему в одному з банків.