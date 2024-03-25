Посилки за кордон: ліміт збільшено

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №9456, яким збільшила неоподаткований ліміт на посилки за кордон до 1 тисячі євро.

Зміни торкнуться товарів, які пересилаються ФОПами та підприємствами за межі України в міжнародних поштових або експрес-відправленнях. Тепер поріг вартості товарів, що ввозяться без письмового декларування становить 1000 євро.

Закон набирає чинності з дня наступного за днем його публікування.

До набуття законом чинності обов’язок для подання митної декларації бізнесом залишається для товарів вартістю понад 150 євро.