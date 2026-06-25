Посилки до ЄС через «Укрпошту» подорожчають з 1 липня
2026-25-06    128

Посилки до ЄС через «Укрпошту» подорожчають з 1 липня

З 1 липня 2026 року країни Європейського Союзу почнуть поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок із країн поза межами ЄС, зокрема з України. Через нові митні та сервісні платежі частина відправлень через «Укрпошту» стане дорожчою. Про зміни 25 червня повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

В тему: НБУ визнав директора АТ «Укрпошта» Смілянського непрофпридатним для фінпослуг

Нові правила стосуватимуться українських підприємців, які продають товари покупцям у країнах ЄС, компаній, що надсилають зразки продукції, а також фізичних осіб, які відправляють подарунки вартістю понад 45 євро. За словами Смілянського, усі 27 держав Євросоюзу переходять на оновлену систему митного оформлення імпортних відправлень, однак запуск відбуватиметься поступово через обмежені строки підготовки.

Однією з головних змін стане запровадження сервісного збору у розмірі 3 євро за кожен товарний код у випадках, коли податок на додану вартість уже був сплачений на маркетплейсі під час продажу товару. Якщо ПДВ не було сплачено заздалегідь, а країна призначення вже підключилася до нової системи, «Укрпошта» автоматично оформлюватиме необхідні податкові платежі. На першому етапі така модель працюватиме у п’яти країнах ЄС, після чого до неї поступово приєднаються інші держави союзу.

Окрім сервісного збору, на окремі відправлення можуть нараховуватися національні логістичні платежі та додаткові збори поштових операторів країн призначення. Фактична сума доплати залежатиме від категорії товару, кількості товарних кодів у декларації, країни отримувача та порядку сплати ПДВ.

У компанії заявляють, що для клієнтів процедура оформлення не ускладниться. «Укрпошта» завершила узгодження технічних процесів з усіма країнами Європейського Союзу та інтегрувала власні системи з платформою International Post Corporation (IPC), яка об’єднує провідних поштових операторів світу та забезпечує обмін даними між національними поштовими службами.

За словами Смілянського, завдяки цій інтеграції відправникам не доведеться самостійно здійснювати додаткові платежі або взаємодіяти з митними службами інших держав. Поштовий оператор автоматично розраховуватиме необхідні збори та перераховуватиме їх митним органам країн призначення. Це також має спростити процес для отримувачів, які раніше могли стикатися з необхідністю окремо сплачувати митні платежі після прибуття посилки.

Паралельно триває завершення технічних процедур щодо механізму міжнародних розрахунків. У цьому процесі беруть участь Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, а також Національний банк України. Після завершення налаштувань нова система має працювати в автоматичному режимі для всіх відправлень, які підпадають під оновлені вимоги ЄС.

Запровадження нових правил може вплинути на витрати українських експортерів, інтернет-продавців і приватних відправників. Водночас автоматизація митних процедур має скоротити кількість затримок під час проходження митного контролю та спростити доставку товарів до країн Європейського Союзу.

International Post Corporation, доставка до ЄС, експорт товарів, Європейський Союз, ЄС, Ігор Смілянський, комерційні посилки, логістика, маркетплейси, митне оформлення, митні правила, міжнародна торгівля, міжнародні посилки, Міністерство економіки України, Національний банк України, ПДВ, поштові відправлення, сервісний збір, українські експортери, Укрпошта
Останні новини
Данія обмежить захист для частини українських чоловіків

Данія обмежить захист для частини українських чоловіків
Уряд Данії оголосив про зміни до правил надання захисту громадянам читать далее
25-06, 21:00
Командира полку «Скеля» відсторонили після розслідування

Командира полку «Скеля» відсторонили після розслідування
Командира 425-го окремого штурмового полку «Скеля» Гаркавого відсторонили від виконання читать далее
25-06, 20:36
Ірак пригрозив виходом з ОПЕК через обмеження видобутку

Ірак пригрозив виходом з ОПЕК через обмеження видобутку
Ірак розглядає можливість виходу з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), якщо читать далее
25-06, 18:58
Франція затримала російський танкер біля берегів Сицилії

Франція затримала російський танкер біля берегів Сицилії
Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver, який, за даними читать далее
25-06, 18:11
Посилки до ЄС через «Укрпошту» подорожчають з 1 липня

Посилки до ЄС через «Укрпошту» подорожчають з 1 липня
З 1 липня 2026 року країни Європейського Союзу почнуть поетапно читать далее
25-06, 18:07
Яке церковне свято 26 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 26 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
26 червня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Давида читать далее
25-06, 17:50
Росія знищила понад 150 АЗС в Україні за два місяці, – Пивоварський

Росія знищила понад 150 АЗС в Україні за два місяці, – Пивоварський
Росія протягом останніх двох місяців знищила в Україні понад 150 читать далее
25-06, 16:45
В Україні оновили критерії критично важливих підприємств для бронювання

В Україні оновили критерії критично важливих підприємств для бронювання
В Україні у червні 2026 року оновили критерії визначення підприємств, читать далее
25-06, 14:32
Ferrari змінює маркетингового директора після провального дебюту електрокара

Ferrari змінює маркетингового директора після провального дебюту електрокара
Італійський автовиробник Ferrari оголосив про зміну керівника маркетингового та комерційного читать далее
25-06, 14:28
Еболу вперше підтвердили в Європі: захворів лікар із Франції

Еболу вперше підтвердили в Європі: захворів лікар із Франції
У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом Ебола на території читать далее
25-06, 11:08
ПАР сенсаційно вийшла в плейоф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю

ПАР сенсаційно вийшла в плейоф ЧС-2026 після перемоги над Кореєю
Збірна Південно-Африканської Республіки 25 червня здобула історичну перемогу над командою читать далее
25-06, 10:58
Мексика розгромила Чехію та вийшла в плей-оф ЧС-2026

Мексика розгромила Чехію та вийшла в плей-оф ЧС-2026
Збірна Мексики 25 червня здобула переконливу перемогу над Чехією з читать далее
25-06, 10:56
Бразилія розгромила Шотландію та очолила групу С на ЧС-2026

Бразилія розгромила Шотландію та очолила групу С на ЧС-2026
Збірна Бразилії в ніч на 25 червня впевнено перемогла Шотландію читать далее
25-06, 10:52
Rockstar Games назвала ціну GTA VI та показала Ultimate Edition

Rockstar Games назвала ціну GTA VI та показала Ultimate Edition
Rockstar Games 24 червня офіційно оголосила вартість Grand Theft Auto читать далее
25-06, 10:50
Гаїті забила перший за 52 роки гол на чемпіонатах світу

Гаїті забила перший за 52 роки гол на чемпіонатах світу
Збірна Гаїті в ніч на 25 червня відзначилася історичним досягненням читать далее
25-06, 10:47
Швейцарія перемогла Канаду та виграла групу B на ЧС-2026

Швейцарія перемогла Канаду та виграла групу B на ЧС-2026
Збірна Швейцарії 24 червня здобула перемогу над Канадою з рахунком читать далее
25-06, 10:42
Венесуелу та Японію сколихнули два потужні землетруси, є загроза цунамі

Венесуелу та Японію сколихнули два потужні землетруси, є загроза цунамі
У Венесуелі 24 червня сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 читать далее
25-06, 10:04
АТБ заявила про стабільні поставки після ударів по об’єктах компанії

АТБ заявила про стабільні поставки після ударів по об’єктах компанії
Корпорація АТБ спростувала інформацію про нібито масштабні перебої з постачанням читать далее
25-06, 10:00
Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі

Зеленський заявив про припинення роботи ретрансляторів у Білорусі
Президент України Володимир Зеленський 24 червня 2026 року заявив, що читать далее
24-06, 19:37
Румунський парламент схвалив ініціативу про об’єднання з Молдовою

Румунський парламент схвалив ініціативу про об’єднання з Молдовою
Палата депутатів парламенту Румунії 24 червня 2026 року схвалила законопроєкт читать далее
24-06, 19:34
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026