Посилки до ЄС через «Укрпошту» подорожчають з 1 липня

З 1 липня 2026 року країни Європейського Союзу почнуть поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок із країн поза межами ЄС, зокрема з України. Через нові митні та сервісні платежі частина відправлень через «Укрпошту» стане дорожчою. Про зміни 25 червня повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Нові правила стосуватимуться українських підприємців, які продають товари покупцям у країнах ЄС, компаній, що надсилають зразки продукції, а також фізичних осіб, які відправляють подарунки вартістю понад 45 євро. За словами Смілянського, усі 27 держав Євросоюзу переходять на оновлену систему митного оформлення імпортних відправлень, однак запуск відбуватиметься поступово через обмежені строки підготовки.

Однією з головних змін стане запровадження сервісного збору у розмірі 3 євро за кожен товарний код у випадках, коли податок на додану вартість уже був сплачений на маркетплейсі під час продажу товару. Якщо ПДВ не було сплачено заздалегідь, а країна призначення вже підключилася до нової системи, «Укрпошта» автоматично оформлюватиме необхідні податкові платежі. На першому етапі така модель працюватиме у п’яти країнах ЄС, після чого до неї поступово приєднаються інші держави союзу.

Окрім сервісного збору, на окремі відправлення можуть нараховуватися національні логістичні платежі та додаткові збори поштових операторів країн призначення. Фактична сума доплати залежатиме від категорії товару, кількості товарних кодів у декларації, країни отримувача та порядку сплати ПДВ.

У компанії заявляють, що для клієнтів процедура оформлення не ускладниться. «Укрпошта» завершила узгодження технічних процесів з усіма країнами Європейського Союзу та інтегрувала власні системи з платформою International Post Corporation (IPC), яка об’єднує провідних поштових операторів світу та забезпечує обмін даними між національними поштовими службами.

За словами Смілянського, завдяки цій інтеграції відправникам не доведеться самостійно здійснювати додаткові платежі або взаємодіяти з митними службами інших держав. Поштовий оператор автоматично розраховуватиме необхідні збори та перераховуватиме їх митним органам країн призначення. Це також має спростити процес для отримувачів, які раніше могли стикатися з необхідністю окремо сплачувати митні платежі після прибуття посилки.

Паралельно триває завершення технічних процедур щодо механізму міжнародних розрахунків. У цьому процесі беруть участь Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, а також Національний банк України. Після завершення налаштувань нова система має працювати в автоматичному режимі для всіх відправлень, які підпадають під оновлені вимоги ЄС.

Запровадження нових правил може вплинути на витрати українських експортерів, інтернет-продавців і приватних відправників. Водночас автоматизація митних процедур має скоротити кількість затримок під час проходження митного контролю та спростити доставку товарів до країн Європейського Союзу.