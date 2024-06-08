Посвідчення ветерана вже в Дії
2024-08-06    416

Посвідчення ветерана вже в Дії

«У застосунку Дія доступний один із довгоочікуваних документів для українців — посвідчення ветерана. І при цьому не потрібно носити із собою паперовий аналог документа», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації. 

Документ доступний для:

  • ветеранів війни
  • учасників бойових дій
  • людей з інвалідністю внаслідок війни
  • постраждалих учасників Революції гідності
  • членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
  • членів сім’ї загиблого (померлого) захисника і захисниці України

Як додати посвідчення ветерана в Дії:

  • прогортайте всі документи в Дії — натисніть «Додати документ»
  • виберіть «Посвідчення ветерана» — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть «Додати посвідчення»
  • все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку
ветеран, дія
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