Посвідчення ветерана вже в Дії

«У застосунку Дія доступний один із довгоочікуваних документів для українців — посвідчення ветерана. І при цьому не потрібно носити із собою паперовий аналог документа», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації.
Документ доступний для:
- ветеранів війни
- учасників бойових дій
- людей з інвалідністю внаслідок війни
- постраждалих учасників Революції гідності
- членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
- членів сім’ї загиблого (померлого) захисника і захисниці України
Як додати посвідчення ветерана в Дії:
- прогортайте всі документи в Дії — натисніть «Додати документ»
- виберіть «Посвідчення ветерана» — надайте дозвіл на отримання даних та натисніть «Додати посвідчення»
- все готово, документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку