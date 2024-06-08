Посвідчення ветерана вже в Дії

«У застосунку Дія доступний один із довгоочікуваних документів для українців — посвідчення ветерана. І при цьому не потрібно носити із собою паперовий аналог документа», — зазначив Михайло Федоров, Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації.

Документ доступний для:

ветеранів війни

учасників бойових дій

людей з інвалідністю внаслідок війни

постраждалих учасників Революції гідності

членів сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

членів сім’ї загиблого (померлого) захисника і захисниці України

Як додати посвідчення ветерана в Дії: