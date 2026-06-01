Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт №15116-1, який має врегулювати процедуру виключення жінок із військового обліку у випадках, коли постановка жінок на військовий облік відбулася з порушенням законодавства.

Документ був схвалений на засіданні комітету минулого тижня та може стати відповіддю на проблему, яка викликала широкий суспільний резонанс навесні цього року.

Що пропонує законопроєкт

Згідно з ініціативою, виключення жінок із військового обліку більше не відбуватиметься автоматично.

Натомість жінка, яка вважає, що була поставлена на облік помилково або з порушенням чинних норм, повинна буде особисто подати відповідну заяву.

Після отримання звернення територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) проводитиме перевірку підстав для перебування на обліку.

На здійснення такої перевірки відводиться до 30 календарних днів.

За результатами розгляду буде ухвалене рішення щодо виключення особи з військового обліку або збереження її статусу військовозобов’язаної.

Чому виникла необхідність у змінах

Питання військового обліку жінок стало одним із найбільш обговорюваних навесні.

Тоді в соціальних мережах та засобах масової інформації почали масово з’являтися повідомлення від жінок, які скаржилися на постановку на військовий облік без достатніх правових підстав.

Йшлося насамперед про випадки, коли громадянки дізнавалися про свій статус уже після внесення відповідних даних до облікових реєстрів або під час звернення до державних органів.

У низці випадків жінки стверджували, що не мають спеціальностей чи професій, які підлягають військовому обліку згідно із законодавством.

Саме через значну кількість таких звернень проблема привернула увагу Міністерства оборони та народних депутатів.

Як реагувало Міноборони

Після хвилі скарг у Міністерстві оборони визнали наявність проблеми.

У відомстві заявляли, що випадки помилкового внесення жінок до військового обліку дійсно фіксувалися та потребують врегулювання.

Тоді представники Міноборони обіцяли вирішити питання до кінця квітня та усунути недоліки, які призвели до помилкової постановки громадянок на облік.

Однак, як свідчить подальший розвиток подій, до зазначеного терміну комплексного вирішення проблеми досягнуто не було.

Саме тому виникла потреба у внесенні змін на законодавчому рівні.

Що означатимуть нові правила для жінок

У разі ухвалення законопроєкту процедура стане більш формалізованою.

Жінки, які вважають постановку на військовий облік неправомірною, отримають чіткий механізм оскарження такого рішення.

Водночас автоматичного виключення з військового обліку не передбачається.

Кожен випадок розглядатиметься індивідуально після подання заяви та проведення перевірки ТЦК.

Таким чином влада намагається одночасно усунути наслідки помилок та зберегти контроль за достовірністю військово-облікових даних.

Коли можуть ухвалити закон

Наразі законопроєкт №15116-1 отримав підтримку профільного парламентського комітету.

Наступним етапом має стати його розгляд у сесійній залі Верховної Ради.

У разі підтримки депутатами документ набуде статусу закону після підписання президентом та офіційного опублікування.

Точні терміни розгляду поки не називаються.

Втім експерти зазначають, що питання військового обліку жінок залишається суспільно чутливим, тому законодавці можуть приділити йому підвищену увагу вже найближчим часом.

Що відомо зараз

На сьогодні постановка жінок на військовий облік продовжує регулюватися чинними нормами законодавства та підзаконними актами Міністерства оборони.

Водночас підтримка нового законопроєкту комітетом свідчить про намір держави врегулювати проблему помилкового обліку та створити зрозумілу процедуру для тих громадянок, які вважають свої дані внесеними до реєстрів без належних підстав.

Остаточне рішення щодо нових правил має ухвалити Верховна Рада під час голосування за законопроєкт.