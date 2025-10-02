Постанова 1203: чоловіків 25-60 автоматично вносять в реєстр

Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників з 1 січня по 31 липня 2026 року, заявила нардеп Федієнко.
Також згідно з змінами до постанови Уряду №1203, чоловіки 25–60 років, які не перебувають на обліку, автоматично вносяться в реєстр за даними з інших державних систем.
Також є ще нюанси:
▪️усі зазначені категорії беруться на облік без медогляду, тобто без направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);
▪️не підлягає обліку, особи, які відбувають покарання або щодо яких застосовано примусові медичні заходи.