Постанова 1203: чоловіків 25-60 автоматично вносять в реєстр

Хлопці, яким виповнюється 17 років, мають стати на облік призовників з 1 січня по 31 липня 2026 року, заявила нардеп Федієнко.

Також згідно з змінами до постанови Уряду №1203, чоловіки 25–60 років, які не перебувають на обліку, автоматично вносяться в реєстр за даними з інших державних систем.

Також є ще нюанси:

▪️усі зазначені категорії беруться на облік без медогляду, тобто без направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

▪️не підлягає обліку, особи, які відбувають покарання або щодо яких застосовано примусові медичні заходи.