Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості
2026-13-07    48

Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості

Посол України у США Ольга Стефанишина може найближчим часом залишити свою посаду на тлі розслідування, пов’язаного з придбанням нерухомості її родиною. Про це повідомляють американські видання, які стверджують, що кадрові зміни можуть бути пов’язані з перевіркою обставин купівлі квартири в Києві за ціною, яка, за версією слідства, була суттєво нижчою за ринкову.

За оприлюдненою інформацією, восени 2022 року мати Ольги Стефанишиної — Надія Кравець — придбала трикімнатну квартиру площею близько 100 квадратних метрів у житловому комплексі «Львівська площа» приблизно за 83 тисячі доларів США. Водночас аналогічні квартири в цьому комплексі забудовник реалізовував орієнтовно за 300 тисяч доларів.

У публікаціях також стверджується, що ця квартира не була відображена в декларації Ольги Стефанишиної. Натомість у документах зазначено інший об’єкт нерухомості матері площею 74 квадратні метри. Автори матеріалів заявляють, що такого житла родина фактично не має, а ця невідповідність стала предметом перевірки.

Офіційних повідомлень про завершення розслідування або ухвалення будь-яких процесуальних рішень наразі немає. Також не оприлюднювалися офіційні рішення щодо можливого звільнення Ольги Стефанишиної з посади посла України у Сполучених Штатах.

На тлі повідомлень про можливі кадрові зміни в дипломатичному корпусі українські та міжнародні медіа називають серед потенційних кандидатів на посаду посла Юлію Свириденко, яка нещодавно залишила посаду прем’єр-міністра України після оголошеного президентом Володимиром Зеленським оновлення уряду.

Можлива зміна керівника української дипломатичної місії у Вашингтоні відбувається в період активної співпраці України та США у сфері оборони, санкційної політики, фінансової підтримки та післявоєнного відновлення. З цієї причини кадрові рішення щодо посла розглядаються як важливий елемент зовнішньої політики держави.

Представники української влади поки що не коментували інформацію, поширену американськими виданнями. Остаточні рішення щодо призначення чи звільнення глав дипломатичних місій ухвалюються президентом України та оформлюються відповідними указами.

Вашингтон, Володимир Зеленський, декларація, дипломатія, Кабінет Міністрів, кадрові зміни, Київ, Львівська площа, МЗС України, міжнародні відносини, Надія Кравець, нерухомість, Ольга Стефанишина, політика України, посол України у США, посольство України, розслідування, Стефанишина, США, Юлія Свириденко
Останні новини
НБУ встановив курс валют на 13 липня: долар і євро подешевшали

НБУ встановив курс валют на 13 липня: долар і євро подешевшали
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 читать далее
13-07, 10:28
Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл

Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл
Новозеландський та британський актор Сем Ніл, який здобув світову популярність читать далее
13-07, 10:24
Юлія Свириденко: біографія та цікаві факти про політикиню

Юлія Свириденко: біографія та цікаві факти про політикиню
Юлія Свириденко — українська державна діячка, економістка та політикиня, яка читать далее
13-07, 10:19
Ольга Стефанишина: біографія та цікаві факти про віцепрем’єрку і дипломатку

Ольга Стефанишина: біографія та цікаві факти про віцепрем’єрку і дипломатку
Ольга Стефанишина — українська державна діячка, юристка та дипломатка, яка читать далее
13-07, 10:16
Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості

Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості
Посол України у США Ольга Стефанишина може найближчим часом залишити читать далее
13-07, 10:09
Суд скасував штраф ТЦК через «Резерв+»: що це означає для військовозобов’язаних

Суд скасував штраф ТЦК через «Резерв+»: що це означає для військовозобов’язаних
Шевченківський районний суд Харкова визнав незаконною постанову територіального центру комплектування читать далее
12-07, 21:55
Сергій Корецький: біографія та цікаві факти

Сергій Корецький: біографія та цікаві факти
Сергій Корецький — український топменеджер, підприємець та управлінець у нафтогазовій читать далее
12-07, 21:31
Зеленський відправляє Свириденко у відставку та оновлює уряд

Зеленський відправляє Свириденко у відставку та оновлює уряд
Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутнє оновлення Кабінету міністрів читать далее
12-07, 15:41
Психологи фіксують зростання інтересу до теми емоційного благополуччя

Психологи фіксують зростання інтересу до теми емоційного благополуччя
Фахівці у сфері психічного здоров'я відзначають зростання суспільного інтересу до читать далее
12-07, 10:33
У США помер сенатор Ліндсі Грем

У США помер сенатор Ліндсі Грем
Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері читать далее
12-07, 10:28
Олег Жданов: біографія та цікаві факти про військового експерта

Олег Жданов: біографія та цікаві факти про військового експерта
Олег Жданов — український військовий експерт, полковник запасу Збройних сил читать далее
12-07, 08:30
Жан Беленюк: біографія та цікаві факти про українського борця і депутата

Жан Беленюк: біографія та цікаві факти про українського борця і депутата
Жан Беленюк — український спортсмен, олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, читать далее
12-07, 08:27
Комбрига 155-ї бригади оголосили в розшук у справі про вбивство

Комбрига 155-ї бригади оголосили в розшук у справі про вбивство
Командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Станіслава Лучанова оголосили в читать далее
12-07, 08:24
Артем Пивоваров: біографія та цікаві факти про українського співака

Артем Пивоваров: біографія та цікаві факти про українського співака
Артем Пивоваров — український співак, автор пісень, композитор і музичний читать далее
12-07, 08:19
Екостиль із живими рослинами став одним із головних трендів в інтер’єрі

Екостиль із живими рослинами став одним із головних трендів в інтер’єрі
Використання живих рослин у житловому просторі залишається одним із найпомітніших читать далее
12-07, 08:13
Президент Польщі Навроцький закликав заборонити прапор ОУН-УПА

Президент Польщі Навроцький закликав заборонити прапор ОУН-УПА
Президент Польщі Кароль Навроцький під час церемонії в селі Радруж, читать далее
12-07, 08:06
Аргентина вирвала перемогу над Швейцарією завдяки голу Альвареса

Аргентина вирвала перемогу над Швейцарією завдяки голу Альвареса
Збірна Аргентини в ніч на 12 липня здобула перевагу над читать далее
12-07, 07:06
Англія обіграла Норвегію та вийшла до півфіналу ЧС-2026

Англія обіграла Норвегію та вийшла до півфіналу ЧС-2026
Збірна Англії у ніч на 12 липня здобула вольову перемогу читать далее
12-07, 06:45
Чого бояться комарі: ефективні способи захисту людей і оселі

Чого бояться комарі: ефективні способи захисту людей і оселі
Комарі є одними з найпоширеніших кровосисних комах у світі, а читать далее
11-07, 21:27
Чого бояться мошки: як позбутися дрібних комах у домі та на ділянці

Чого бояться мошки: як позбутися дрібних комах у домі та на ділянці
Мошки є одними з найпоширеніших дрібних комах, які створюють дискомфорт читать далее
11-07, 21:19
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026