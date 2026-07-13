Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості

Посол України у США Ольга Стефанишина може найближчим часом залишити свою посаду на тлі розслідування, пов’язаного з придбанням нерухомості її родиною. Про це повідомляють американські видання, які стверджують, що кадрові зміни можуть бути пов’язані з перевіркою обставин купівлі квартири в Києві за ціною, яка, за версією слідства, була суттєво нижчою за ринкову.

За оприлюдненою інформацією, восени 2022 року мати Ольги Стефанишиної — Надія Кравець — придбала трикімнатну квартиру площею близько 100 квадратних метрів у житловому комплексі «Львівська площа» приблизно за 83 тисячі доларів США. Водночас аналогічні квартири в цьому комплексі забудовник реалізовував орієнтовно за 300 тисяч доларів.

У публікаціях також стверджується, що ця квартира не була відображена в декларації Ольги Стефанишиної. Натомість у документах зазначено інший об’єкт нерухомості матері площею 74 квадратні метри. Автори матеріалів заявляють, що такого житла родина фактично не має, а ця невідповідність стала предметом перевірки.

Офіційних повідомлень про завершення розслідування або ухвалення будь-яких процесуальних рішень наразі немає. Також не оприлюднювалися офіційні рішення щодо можливого звільнення Ольги Стефанишиної з посади посла України у Сполучених Штатах.

На тлі повідомлень про можливі кадрові зміни в дипломатичному корпусі українські та міжнародні медіа називають серед потенційних кандидатів на посаду посла Юлію Свириденко, яка нещодавно залишила посаду прем’єр-міністра України після оголошеного президентом Володимиром Зеленським оновлення уряду.

Можлива зміна керівника української дипломатичної місії у Вашингтоні відбувається в період активної співпраці України та США у сфері оборони, санкційної політики, фінансової підтримки та післявоєнного відновлення. З цієї причини кадрові рішення щодо посла розглядаються як важливий елемент зовнішньої політики держави.

Представники української влади поки що не коментували інформацію, поширену американськими виданнями. Остаточні рішення щодо призначення чи звільнення глав дипломатичних місій ухвалюються президентом України та оформлюються відповідними указами.