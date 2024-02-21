Посол США про фінансову допомогу Україні: У нас немає “плану Б”

Сполучені Штати Америки – зокрема, президент країни Джо Байден – прагнуть прискорити схвалення нового фінансування для допомоги Україні. Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Ні, у нас немає “плану Б”, ми сфокусовані сто відсотків на “плані А” – Конгрес підтримує запит президента і президент підписує додатковий запит для України”, – сказала Брінк.

Вона зазначила, що зараз Конгрес відповідає за те, як швидко США зможуть відновити допомогу Україні.

Дипломат нагадала, що вона двічі розмовляла зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. За її словами, він підтримує Київ та розуміє, наскільки важливим є програш РФ у війні.