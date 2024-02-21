Посол США про фінансову допомогу Україні: У нас немає “плану Б”
2024-21-02    123

Посол США про фінансову допомогу Україні: У нас немає “плану Б”

Сполучені Штати Америки – зокрема, президент країни Джо Байден – прагнуть прискорити схвалення нового фінансування для допомоги Україні. Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Ні, у нас немає “плану Б”, ми сфокусовані сто відсотків на “плані А” – Конгрес підтримує запит президента і президент підписує додатковий запит для України”, – сказала Брінк.

Вона зазначила, що зараз Конгрес відповідає за те, як швидко США зможуть відновити допомогу Україні.

Дипломат нагадала, що вона двічі розмовляла зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. За її словами, він підтримує Київ та розуміє, наскільки важливим є програш РФ у війні.

Бріджит Брінк, США, фінанси
Останні новини
Посол США про фінансову допомогу Україні: У нас немає “плану Б”

Посол США про фінансову допомогу Україні: У нас немає “плану Б”
Сполучені Штати Америки - зокрема, президент країни Джо Байден - прагнуть прискорити читать далее
21-02, 08:36
ЗСУ збили російський Су-34

ЗСУ збили російський Су-34
Командувач Повітряними силами Микола Олещук повідомив, що Збройні сили України збили читать далее
21-02, 08:33
Ілона Маска номінували на Нобелівську премію

Ілона Маска номінували на Нобелівську премію
Ілона Маска номінували на Нобелівську премію миру за «захист свободи читать далее
21-02, 08:31
Продовжується падіння гривні

Продовжується падіння гривні
Національний банк України встановив на середу, 21 лютого, офіційний курс долара читать далее
20-02, 09:42
Голова РНБО розповів, хто несе відповідальність за мобілізацію

Голова РНБО розповів, хто несе відповідальність за мобілізацію
Відповідальність за провалену мобілізацію в Україні було б некоректно покладати на когось читать далее
20-02, 09:39
Українського посадовця викрили на хабарі

Українського посадовця викрили на хабарі
Посадовця Міністерства культури та інформаційної політики викрили на хабарі у читать далее
20-02, 09:28
Китаянки віддають перевагу “цифровим хлопцям”

Китаянки віддають перевагу “цифровим хлопцям”
У Китаї дівчата все частіше заводять відносини із віртуальними хлопцями. читать далее
20-02, 09:24
Китайський электрокар NIO ET9 робить дивні речі

Китайський электрокар NIO ET9 робить дивні речі
Китайська компанія продемонструвала одну з незвичайних опцій свого флагманського електромобіля читать далее
20-02, 09:19
Яким буде курс долара найближчими днями?

Яким буде курс долара найближчими днями?
У більшості кас банків курс долара на поточному тижні перебуватиме в межах читать далее
20-02, 08:38
Запуск нової консолі Nintendo відклаладено

Запуск нової консолі Nintendo відклаладено
Ігрова приставка Nintendo наступного покоління вийде пізніше, ніж очікувалося. Раніше читать далее
20-02, 08:34
Зеленський прокументував блокування кордону с Польщею

Зеленський прокументував блокування кордону с Польщею
Президент України Володимир Зеленський заявив, що криза на кордоні з Польщею демонструє читать далее
20-02, 08:30
Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?

Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?
Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у читать далее
19-02, 08:21
Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів

Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів
18 лютого польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ". Про це читать далее
19-02, 08:16
Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені

Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені
До початку зближення континентів відбудеться формування "Атлантичного вогняного кільця", внаслідок читать далее
19-02, 08:13
Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог

Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог
Вбивство опозиціонера Олексія Навального відпочатку не могло спровокувати вибух невдоволення простих росіян. читать далее
19-02, 08:10
Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення

Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення
Американський фітнес-тренер Ментус назвав найефективнішу вправу №1, яка може підштовхнути читать далее
18-02, 08:19
Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний

Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний
Чотири роки тому пардемія коронавірусу повністю зупинила світовий туризм. І читать далее
18-02, 08:13
Нова гра в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році

Нова гра в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році
Сьогодні виповнилося п'ять років з дня виходу українського шутера Metro Exodus від читать далее
18-02, 08:09
Данія передає Україні свою артилерію

Данія передає Україні свою артилерію
Данія вирішила передати Україні всю свою артиллерію. Таку заяву зробила премʼєр-міністр читать далее
18-02, 08:06
Вчені попередили людство про небезпеку вірусу GX_P2V

Вчені попередили людство про небезпеку вірусу GX_P2V
Китайці зазнали на гуманізованих мишах смертельного штаму коронавірусу. Вчені в читать далее
17-02, 10:01
Теги
Nintendo Микола Сольський Польща апокаліпсис вчені гра гривня долар економіка заборона зеленський зерно курс валют майбутнє море прогноз протест фінанси ігра імпорт