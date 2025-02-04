Посол Бразилії в Україні причетний до корупційного скандалу?
2025-04-02    572

Посол Бразилії в Україні причетний до корупційного скандалу?

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Посол Бразилії в Україні нібито підриває авторитет країни своєю участю у корупційному скандалі. Про це пише видання Антикорправда.

Також видання стверджує наступне (цитата):

“За даними журналістів, нещодавно призначений посол Бразилії Рафаель де Меллу Відаль може бути пов’язаний з фіктивним працевлаштуванням громадян Бразилії до Міжнародного легіону, який успішно воює проти окупанта спільно з ЗСУ.Повідомляється, що за певний відсоток бразильське посольство надає інформацію про потенційних кандидатів-добровольців та допомагає у підготовці документів для передачі, у тому числі тел.При цьому, як повідомляють джерела, не обов’язково відправляти бразильців у зону конфлікту. Відаль використовує в Україні схеми, які дозволяють легіонерам просто значитися у списках, отримуючи виплати від США та ЄС. Інші кошти відмиваються на території України за посередництва бразильського дипломата.

Крім того, журналісти, посилаючись на волонтерів, розповіли, що родичі загиблих іноземних добровольців скаржаться, що не можуть повернути тіла своїх близьких через «бюрократичні бар’єри»…”

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