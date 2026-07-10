Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів з Україною
2026-10-07    109

Посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів з Україною

Посли держав-членів Європейського Союзу 10 липня погодили відкриття для України шостого переговорного кластера «Зовнішні відносини» у межах процесу вступу до ЄС. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Формальне затвердження рішення очікується 14 липня під час міжурядової конференції Україна — Європейський Союз.

За словами Качки, погодження відкриття нового кластера стало черговим етапом переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Він зазначив, що переговорний блок охоплює питання Спільної зовнішньої та безпекової політики, оборонної співпраці, міжнародної торгівлі, гуманітарної допомоги та політики розвитку, що має наблизити українське законодавство і державні інститути до стандартів Європейського Союзу.

Шостий кластер «Зовнішні відносини» є одним із тематичних блоків, за якими країни-кандидати проходять переговори про вступ до ЄС. Він передбачає оцінку готовності держави виконувати спільні рішення Євросоюзу у сфері міжнародної політики, санкційної діяльності, експортного контролю, торговельних відносин із третіми країнами та участі у спільних зовнішньополітичних ініціативах.

Формальне відкриття кластера має відбутися під час міжурядової конференції Україна — ЄС, запланованої на 14 липня. Саме на таких конференціях країни-члени Євросоюзу ухвалюють остаточні рішення щодо початку або завершення переговорів за окремими напрямами. Після цього українська сторона отримає можливість перейти до детального узгодження законодавства та практичної імплементації європейських норм у відповідних сферах.

Переговори про вступ України до Європейського Союзу офіційно стартували у червні 2024 року після рішення Європейської ради. Переговорний процес складається з кількох десятків розділів, які згруповані у тематичні кластери. Відкриття кожного нового блоку свідчить про готовність сторін перейти до наступного етапу гармонізації законодавства та виконання критеріїв членства.

Європейська інтеграція залишається одним із ключових напрямів державної політики України. Для завершення переговорів країна має виконати вимоги щодо верховенства права, функціонування демократичних інститутів, боротьби з корупцією, реформування державного управління, економічної стабільності та приведення законодавства у відповідність до права Європейського Союзу. Подальший темп переговорів залежатиме від виконання цих зобов’язань та рішень усіх держав-членів ЄС.

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