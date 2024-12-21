Послуга зміни власника авто не працює: через кібератаку
2024-21-12    262

Послуга зміни власника авто не працює: через кібератаку

Через кібератаку РФ на держреєстри, МВС призупиняє деякі послуги щодо зміни власника авто.

Недоступними залишаються послуги зміни власника:

▪️за договором купівлі-продажу, укладеним в сервісному центрі МВС, у субʼєктів господарювання, у нотаріуса, в ЦНАПі та через Дію;

▪️за договором дарування, міни, за спадщиною

▪️за договором лізингу, біржовою угодою;

▪️вибракування.

Водночас доступними залишаються послуги щодо реєстрації першого власника авто, встановлення ГБО, щодо номерних знаків, прийом іспитів, заміна та відновлення посвідчення водія, призначення належного користувача.

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