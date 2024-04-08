Пошкоджені війною авто поставлять в чергу

Щоб автовласники могли отримати кошти за пошкоджене майно, група нардепів зареєструвала законопроєкт №11147. Документ є базовим для визначення кола осіб, які матимуть право на таку компенсацію, порядку подання заяв, утворення і повноважень комісій, що розглядатимуть такі заяви, утворення черги та визначення кола позачерговиків тощо.

Проєкт не обмежує розмір компенсації чи кількість автомобілів. за які можна буде її отримати. Лише зазначається, що розмір компенсації за пошкоджений/ знищений автомобіль визначається щодо кожного отримувача компенсації та кожного ТЗ окремо, виходячи із національних стандартів, методик, інших нормативно-правових актів, що встановлюють механізми оцінки. А власне визначення вартості знищеного автомобіля або його ремонту, здійснюватиметься у порядку, встановленому Кабміном.

Передбачається, що заяву на компенсацію можна буде подати як під час дії воєнного стану, так і протягом трьох років з дня його припинення або скасування.