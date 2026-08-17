Посада керівника ТЦК може коштувати до $150 тисяч, — Качура
2026-17-08    111

Посада керівника ТЦК може коштувати до $150 тисяч, — Качура

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура 17 серпня заявив, що за його даними, призначення керівником районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) може коштувати $50 тисяч, а обласного — $150 тисяч. Також депутат повідомив про нібито існування плати у $10–15 тисяч за вихід людини з ТЦК після затримання. Свої твердження Качура озвучив у публічному коментарі, однак у доступній інформації не навів конкретних прізвищ, документів або матеріалів кримінальних проваджень, які б підтверджували названі суми.

Качура поставив під сумнів мотивацію людей, які, за його словами, можуть купувати керівні посади у системі комплектування. «Ці люди, якщо їх можна так назвати, вони йдуть на ці посади, щоб покращити обороноздатність країни?» — заявив парламентар. Він пов’язав озвучені ним суми з ширшою проблемою корупційних ризиків у системі ТЦК.

Окремо депутат назвав суму $10–15 тисяч, яка нібито може вимагатися за вихід із ТЦК після затримання. Водночас із його заяви не випливає, що така сума є офіційною або встановленою для будь-якої процедури. Йдеться саме про твердження щодо можливих неформальних платежів, законність яких може бути встановлена лише за результатами перевірки правоохоронних органів.

ТЦК та СП є органами військового управління, на які покладено завдання з ведення військового обліку, мобілізаційної роботи, оповіщення військовозобов’язаних та організації заходів комплектування. Керівники таких центрів не визначаються шляхом відкритого продажу посад: їхнє призначення здійснюється в межах військової системи управління та відповідно до встановлених процедур.

Заява Качури потенційно може стати підставою для перевірки, якщо правоохоронні або антикорупційні органи отримають конкретні відомості про пропозиції чи факти передачі грошей за призначення. Для доказування корупційного правопорушення необхідно встановити конкретних учасників, предмет неправомірної вигоди, обставини її передачі або вимагання та зв’язок платежу з відповідним службовим рішенням.

Питання корупції у військових структурах вже неодноразово ставало предметом кримінальних розслідувань. Після масштабної реформи системи військових комісаріатів у 2022 році ТЦК отримали ширший спектр завдань, пов’язаних із мобілізацією. У 2023 році після перевірок президент Володимир Зеленський оголосив про рішення звільнити керівників усіх обласних ТЦК на тлі виявлених порушень.

Олександр Качура є народним депутатом IX скликання від партії «Слуга народу», депутатські повноваження він отримав 29 серпня 2019 року. У Верховній Раді він працює у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та є заступником голови комітету.

Система ТЦК діє в умовах воєнного стану та загальної мобілізації, а її робота регулюється, зокрема, законом про військовий обов’язок і військову службу та законодавством про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Залишається відкритим питання, чи будуть після заяви депутата проведені офіційні перевірки щодо конкретних фактів та чи передасть він правоохоронцям інформацію, яка може бути використана для встановлення можливих учасників корупційних схем.

Верховна Рада, корупція, мобілізація, Олександр Качура, Територіальний центр комплектування
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