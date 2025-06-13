Порядок сплати штрафів за порушення мобілізації буде оновлено

Порядок сплати штрафів за порушення мобілізаційного законодавства змінять. У Верховній Раді зареєстрований законопроект №13350.

Основні положення:

Внесення змін до частини 5 статті 283 КУпАП.

Встановлено порядок виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення, а також передбачено поетапну сплату штрафу:

▪️10% протягом 2 днів з дня набрання такою постановою законної сили;

▪️20% протягом 4 днів з дня набрання такою постановою законної сили;

▪️30% протягом 6 днів з дня набрання такою постановою законної сили;

▪️40% протягом 8 днів з дня набрання такою постановою законної сили;

▪️50% протягом 10 днів з дня набрання такою постановою законної сили.

Несплата в ці строки може привести до інших санкцій.

Зміни до частини 3 статті 300-3 КУпАП.

У разі несплати штрафу протягом 30 днів з моменту набрання законної сили постановою, штраф підлягає примусовому стягненню за умови:

▪️заробітна плата такої особи перевищує мінімальну зарплату на суму штрафу;

▪️грошові накопичення особи перевищують суму штрафу.

Якщо примусове стягнення неможливе, особа може бути залучена до громадських робіт для забезпечення умов сплати штрафу.