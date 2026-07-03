Португалія вирвала перемогу над Хорватією і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Португалії у ніч на 3 липня здолала Хорватію з рахунком 2:1 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбувся на стадіоні BMO Field у Торонто. Переможний м’яч команда Роберто Мартінеса забила вже у компенсований час, забезпечивши собі путівку до 1/8 фіналу, де зустрінеться зі збірною Іспанії.

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З перших хвилин обидві команди діяли активно та створювали небезпечні моменти. У хорватів першим шансом скористався Анте Будимир, який перевірив реакцію голкіпера Діогу Кошти ударом із середньої дистанції. Португалія відповіла атакою за участю Бруну Фернандеша, однак Домінік Лівакович упорався з ударом у ближній кут. Пізніше Ренату Вейга після подачі з кутового пробив головою над поперечиною, а наприкінці першого тайму Рафаел Леау не зумів замкнути передачу після помилки захисників Хорватії.

Після перерви хорвати додали в інтенсивності. Уже на 53-й хвилині Іван Перишич відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні після невдалого винесення м’яча захистом Португалії. Незабаром Кріштіану Роналду відправив м’яч у сітку, але арбітр після перевірки зафіксував офсайд і скасував взяття воріт.

Португалія продовжила тиснути і зрівняла рахунок на 68-й хвилині. Після перегляду відеоповтору арбітр призначив пенальті за фол Ніколи Влашича проти Ренату Вейги у штрафному майданчику. Виконувати одинадцятиметровий удар взявся Кріштіану Роналду, який холоднокровно переграв Домініка Ліваковича та зробив рахунок 1:1.

Після цього ініціатива кілька разів переходила від однієї команди до іншої. Матео Ковачич небезпечно пробивав здалеку, але Діогу Кошта перевів м’яч у штангу. Згодом той самий Ковачич мав ще одну нагоду після подачі кутового, однак воротар Португалії знову врятував свою команду. У хорватів також був скасований гол Петра Сучича через офсайд після втручання системи VAR.

На 81-й хвилині головний тренер португальців замінив Кріштіану Роналду, випустивши Рубена Невеша. Уже без свого капітана збірна Португалії вирвала перемогу. На третій компенсованій хвилині Гонсалу Рамуш виграв боротьбу після навісу Рафаела Леау та ударом головою відправив м’яч у нижній кут воріт Ліваковича. Хорвати ще раз вразили ворота суперника на 90+13-й хвилині, коли Йошко Гвардіол завершив атаку після передач партнерів, однак після перегляду VAR арбітр скасував і цей гол через положення поза грою.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Португалії. Поєдинок запам’ятався великою кількістю гольових моментів, трьома скасованими м’ячами після відеопереглядів та напруженою боротьбою до фінального свистка. Вирішальну роль у зустрічі відіграли точний пенальті Кріштіану Роналду, надійна гра Діогу Кошти та результативний вихід на заміну Гонсалу Рамуша.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії продовжить боротьбу за трофей чемпіонату світу. Наступним суперником команди стане збірна Іспанії, яка також успішно подолала стадію 1/16 фіналу. Очікується, що майбутнє іберійське дербі стане одним із центральних матчів плей-оф турніру.