Португалія вирвала перемогу над Хорватією і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
2026-03-07    96

Португалія вирвала перемогу над Хорватією і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Португалії у ніч на 3 липня здолала Хорватію з рахунком 2:1 у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, який відбувся на стадіоні BMO Field у Торонто. Переможний м’яч команда Роберто Мартінеса забила вже у компенсований час, забезпечивши собі путівку до 1/8 фіналу, де зустрінеться зі збірною Іспанії.

В тему: Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026

З перших хвилин обидві команди діяли активно та створювали небезпечні моменти. У хорватів першим шансом скористався Анте Будимир, який перевірив реакцію голкіпера Діогу Кошти ударом із середньої дистанції. Португалія відповіла атакою за участю Бруну Фернандеша, однак Домінік Лівакович упорався з ударом у ближній кут. Пізніше Ренату Вейга після подачі з кутового пробив головою над поперечиною, а наприкінці першого тайму Рафаел Леау не зумів замкнути передачу після помилки захисників Хорватії.

Після перерви хорвати додали в інтенсивності. Уже на 53-й хвилині Іван Перишич відкрив рахунок, вдало зігравши на добиванні після невдалого винесення м’яча захистом Португалії. Незабаром Кріштіану Роналду відправив м’яч у сітку, але арбітр після перевірки зафіксував офсайд і скасував взяття воріт.

Португалія продовжила тиснути і зрівняла рахунок на 68-й хвилині. Після перегляду відеоповтору арбітр призначив пенальті за фол Ніколи Влашича проти Ренату Вейги у штрафному майданчику. Виконувати одинадцятиметровий удар взявся Кріштіану Роналду, який холоднокровно переграв Домініка Ліваковича та зробив рахунок 1:1.

Після цього ініціатива кілька разів переходила від однієї команди до іншої. Матео Ковачич небезпечно пробивав здалеку, але Діогу Кошта перевів м’яч у штангу. Згодом той самий Ковачич мав ще одну нагоду після подачі кутового, однак воротар Португалії знову врятував свою команду. У хорватів також був скасований гол Петра Сучича через офсайд після втручання системи VAR.

На 81-й хвилині головний тренер португальців замінив Кріштіану Роналду, випустивши Рубена Невеша. Уже без свого капітана збірна Португалії вирвала перемогу. На третій компенсованій хвилині Гонсалу Рамуш виграв боротьбу після навісу Рафаела Леау та ударом головою відправив м’яч у нижній кут воріт Ліваковича. Хорвати ще раз вразили ворота суперника на 90+13-й хвилині, коли Йошко Гвардіол завершив атаку після передач партнерів, однак після перегляду VAR арбітр скасував і цей гол через положення поза грою.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Португалії. Поєдинок запам’ятався великою кількістю гольових моментів, трьома скасованими м’ячами після відеопереглядів та напруженою боротьбою до фінального свистка. Вирішальну роль у зустрічі відіграли точний пенальті Кріштіану Роналду, надійна гра Діогу Кошти та результативний вихід на заміну Гонсалу Рамуша.

Завдяки цій перемозі збірна Португалії продовжить боротьбу за трофей чемпіонату світу. Наступним суперником команди стане збірна Іспанії, яка також успішно подолала стадію 1/16 фіналу. Очікується, що майбутнє іберійське дербі стане одним із центральних матчів плей-оф турніру.

1/8 фіналу, BMO Field, VAR, Бруну Фернандеш, Гонсалу Рамуш, Діогу Кошта, Домінік Лівакович, збірна Португалії, збірна Хорватії, Іван Перишич, Іспанія, Кріштіану Роналду, Лука Модрич, Матео Ковачич, Португалія, Роберто Мартінес, Торонто, Хорватія, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026
Останні новини
Більшість українців виступають за якнайшвидше завершення війни, — опитування

Більшість українців виступають за якнайшвидше завершення війни, — опитування
66% українців вважають, що країна має якнайшвидше прагнути домовитися про читать далее
03-07, 10:42
Вадим Яценко: біографія та цікаві факти про заслуженого артиста України

Вадим Яценко: біографія та цікаві факти про заслуженого артиста України
Вадим Яценко — український диригент, хормейстер, співак і доктор мистецтва, читать далее
03-07, 10:35
Як отримати до 19 400 грн на дрова та вугілля у 2026 році

Як отримати до 19 400 грн на дрова та вугілля у 2026 році
В Україні стартував прийом заяв на отримання фінансової допомоги для читать далее
03-07, 10:30
Тала Калатай: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку

Тала Калатай: біографія та цікаві факти про українську телеведучу й акторку
Тала Калатай — українська телеведуча, акторка театру, кіно та дубляжу, читать далее
03-07, 10:28
Швейцарія перемогла Алжир і вперше за 88 років виграла плей-оф ЧС

Швейцарія перемогла Алжир і вперше за 88 років виграла плей-оф ЧС
Збірна Швейцарії здобула перемогу над Алжиром із рахунком 2:0 у читать далее
03-07, 10:26
Донька Олі Полякової потрапила до лікарні під час відпочинку за кордоном

Донька Олі Полякової потрапила до лікарні під час відпочинку за кордоном
21-річна донька української співачки Олі Полякової Маша Полякова потрапила до читать далее
03-07, 10:24
Іспанія впевнено обіграла Австрію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Іспанія впевнено обіграла Австрію та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Іспанії здобула переконливу перемогу над Австрією з рахунком 3:0 читать далее
03-07, 10:22
Португалія вирвала перемогу над Хорватією і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Португалія вирвала перемогу над Хорватією і вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Португалії у ніч на 3 липня здолала Хорватію з читать далее
03-07, 10:18
У канцелярії президента Польщі Західну Україну назвали «Східною Малопольщею»

У канцелярії президента Польщі Західну Україну назвали «Східною Малопольщею»
Керівник канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький використав термін «Східна Малопольща» читать далее
02-07, 20:28
SpaceX працює над пристроєм для взаємодії зі штучним інтелектом

SpaceX працює над пристроєм для взаємодії зі штучним інтелектом
Компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, працює над прототипом нового пристрою читать далее
02-07, 20:17
У Європарламенті запропонували пов’язати Волинську трагедію зі вступом України до ЄС

У Європарламенті запропонували пов’язати Волинську трагедію зі вступом України до ЄС
У Європейському парламенті зареєстрували поправку до доповіді про євроінтеграцію України, читать далее
02-07, 20:10
Рейтинг схвалення Путіна в РФ впав до мінімуму від початку війни

Рейтинг схвалення Путіна в РФ впав до мінімуму від початку війни
Рейтинг схвалення діяльності президента Росії Володимира Путіна у червні 2026 читать далее
02-07, 19:56
Німеччина висунула українцю обвинувачення у справі «Північних потоків»

Німеччина висунула українцю обвинувачення у справі «Північних потоків»
Федеральна прокуратура Німеччини передала до суду обвинувальний акт щодо громадянина читать далее
02-07, 18:13
Яке церковне свято 3 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 3 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
3 липня 2026 року православна церква вшановує святого мученика Якинта. читать далее
02-07, 17:23
Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету для удару по РФ, — Bloomberg

Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету для удару по РФ, — Bloomberg
Україна, ймовірно, вперше застосувала у бойових умовах балістичну ракету власного читать далее
02-07, 15:04
Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026

Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026
Анна Ніконова — українська психологиня, модель та переможниця національного конкурсу читать далее
02-07, 09:43
Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку

Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку
Даяна Ястремська — одна з найвідоміших українських тенісисток сучасності, яка читать далее
02-07, 09:38
Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака

Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака
Іво Бобул — один із найвідоміших українських естрадних співаків, чия читать далее
02-07, 09:35
Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр

Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр
Володимир Кононніков — український військовий, полковник Збройних сил України та читать далее
02-07, 09:32
Помер соліст Village People Віктор Вілліс, співавтор легендарного хіта YMCA

Помер соліст Village People Віктор Вілліс, співавтор легендарного хіта YMCA
На 75-му році життя помер американський музикант Віктор Вілліс — читать далее
02-07, 09:28
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026