Португалія та Колумбія вийшли в плейоф ЧС-2026, Узбекистан вилетів
2026-28-06    79

Португалія та Колумбія вийшли в плейоф ЧС-2026, Узбекистан вилетів

У ніч на 28 червня завершилися матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року в квартеті K. Збірна ДР Конго здобула вольову перемогу над Узбекистаном із рахунком 3:1, а Португалія та Колумбія не змогли визначити сильнішого, зігравши внічию 0:0. За підсумками групового етапу Португалія та Колумбія напряму вийшли до плейоф, а ДР Конго пробилася до 1/16 фіналу як одна з найкращих команд, що посіли треті місця.

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Поєдинок між ДР Конго та Узбекистаном розпочався з небезпечної атаки азійської команди вже на першій хвилині, однак голкіпер Ліонель Мпасі-Нзау врятував свої ворота після удару Отабека Хамдамова. Згодом Ельдор Шомуродов відправив м’яч у сітку, проте арбітри зафіксували офсайд. Уже наприкінці стартової десятихвилинки узбекистанці все ж відкрили рахунок. Після перехоплення м’яча Шомуродов майстерно перекинув воротаря суперників, скориставшись його невдалим виходом із воріт.

ДР Конго швидко відповіла атакувальними діями. Гол Тео Мбуку спочатку здався цілком легітимним, однак після перегляду VAR головний арбітр Фелікс Цваєр скасував взяття воріт через порушення правил під час атаки. Незважаючи на це, африканська команда продовжила тиснути й досягла свого після перерви. На 66-й хвилині суддя призначив пенальті за фол Абдукодіра Хусанова, а Йоан Вісса впевнено реалізував одинадцятиметровий удар.

На 78-й хвилині ДР Конго вперше вийшла вперед. Після рикошету Натан Маєле виявився першим на добиванні та відправив м’яч у ворота. Епізод також перевірявся за допомогою системи VAR, однак офсайд не підтвердився. Уже в компенсований час Вісса оформив дубль, точним ударом встановивши остаточний рахунок 3:1. Перемога дозволила команді Себастьяна Десабра зберегти шанси на продовження боротьби, а згодом забезпечила їй вихід до плейоф завдяки рейтингу найкращих збірних, які посіли треті місця.

Паралельна зустріч між Колумбією та Португалією завершилася без забитих м’ячів, хоча обидві команди створили достатньо моментів для перемоги. Уже в дебюті Джон Кордоба двічі загрожував воротам Діогу Кошти, але спочатку пробив вище поперечини, а потім воротар португальців здійснив ефектний сейв. Наприкінці першого тайму активізувалися підопічні Роберто Мартінеса. Бруну Фернандеш і Жоау Феліш мали нагоди відкрити рахунок, однак точності їм не вистачило.

Після перерви перевагою володіла збірна Колумбії. Річард Ріос, Кевін Пуерта та Джон Аріас по черзі створювали небезпечні моменти, але реалізувати їх не змогли. Особливо важливим став епізод, коли Діогу Кошта врятував Португалію після удару Аріаса практично впритул. У компенсований час Давінсон Санчес все ж відправив м’яч у ворота, однак після перевірки VAR гол скасували через офсайд.

За підсумками трьох турів Португалія та Колумбія гарантували собі участь у плейоф чемпіонату світу. ДР Конго також продовжить виступ на турнірі завдяки успішному рейтингу серед команд, які фінішували третіми у своїх групах. Для збірної Узбекистану поразка стала вирішальною — команда завершила виступ на мундіалі, не зумівши пробитися до стадії матчів на вибування.

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