Порожні квартири українців будуть передавати переселенцям

Порожні квартири українців, у яких роками ніхто не живе і які залишилися без спадкоємців, планують передавати внутрішнім переселенцям, — повідомляє Мінрозвитку громад.

Пілот уже стартував у трьох регіонах — Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Якщо проєкт покаже результат, його розширять на всю країну.

Для розселення ВПО розглядають будь-яку невикористану нерухомість: порожні будинки на балансі громад, незаселені гуртожитки та адмінбудівлі, які зараз простоюють без використання.