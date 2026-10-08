Порції в шкільній їдальні: скільки має отримувати дитина
2026-08-10    122

Порції в шкільній їдальні: скільки має отримувати дитина

Розмір порції у шкільній їдальні залежить насамперед від віку дитини та виду продукту. Чинні норми харчування передбачають три вікові групи — 6–11, 11–14 та 14–18 років. Для овочів, наприклад, встановлено 100 г для молодших школярів і 120 г для двох старших груп, тоді як порція риби становить відповідно 60, 90 та 120 г. Водночас частина продуктів має однакову норму для всіх школярів.

Вік визначає обсяг порції

Різниця у вазі страв у шкільній їдальні пов’язана з тим, що харчові та енергетичні потреби дитини змінюються у міру її зростання. Молодший школяр і підліток мають різну потребу в енергії, білках, жирах, вуглеводах, вітамінах та мінеральних речовинах, тому однакова вага кожного компонента меню не забезпечувала б однакових умов харчування.

Українські правила організації харчування у закладах освіти визначені, зокрема, постановою Кабінету Міністрів №305. Документ встановлює вимоги до організації харчування та визначає норми окремих продуктів з урахуванням віку дітей.

Віковий поділ має практичне значення саме під час складання меню. Якщо одна й та сама страва передбачена для першокласника та старшокласника, її технологія приготування може залишатися незмінною, але кількість продукту в порції — відрізнятися.

Чим відрізняються норми для різних продуктів

Найпомітніша різниця виникає там, де вікові групи мають різні нормативи. Для овочів діти віком від 6 до 11 років мають отримувати порцію масою 100 г. Для школярів 11–14 і 14–18 років норматив становить 120 г.

Для риби різниця ще суттєвіша. Для молодшої вікової групи передбачено 60 г, для дітей 11–14 років — 90 г, а для старшої групи — 120 г. Таким чином, максимальна порція риби для старшокласника вдвічі перевищує норму для дитини 6–11 років.

Водночас вікове збільшення не застосовується автоматично до всіх продуктів. Свіжі або заморожені фрукти та ягоди мають становити 100 г незалежно від того, чи йдеться про дитину молодшого шкільного віку, підлітка або старшокласника. Одна порція яєць також визначається як одне яйце для всіх трьох вікових груп.

Продукт6–11 років11–14 років14–18 років
Овочі100 г120 г120 г
Риба60 г90 г120 г
Свіжі або заморожені фрукти та ягоди100 г100 г100 г
Яйця1 шт.1 шт.1 шт.

Ці відмінності показують, чому оцінювати шкільне харчування лише за кількістю одного продукту некоректно. Норматив формується не за принципом «старшій дитині потрібно більше всього», а з урахуванням харчової цінності конкретного продукту та вікових потреб.

Скільки енергії має забезпечувати шкільний обід

Окреме значення має не тільки вага порції, а й те, яку частину добової потреби в енергії покриває конкретний прийом їжі. Для обіду орієнтир становить 30–35% добової енергетичної потреби дитини.

Тому страва вагою, наприклад, 100 г не має самостійного значення без інформації про її склад. Однакові за масою порції можуть мати різну енергетичну та поживну цінність залежно від використаних продуктів і способу приготування.

Це також пояснює, чому шкільне меню не можна оцінювати винятково за розміром тарілки. Обід формується як комплекс страв, у якому мають враховуватися джерела білка, овочі, фрукти, зернові та інші компоненти відповідно до встановлених правил.

Для адміністрації школи важливим є дотримання затвердженого меню та нормативів, а не візуальне враження від порції. Відповідність фактичного харчування вимогам визначається за складом страв, кількістю продуктів і організацією харчування.

Чому фотографія тарілки не показує всю картину

Фотографія шкільного обіду може створювати враження, що дитині дали надто мало або, навпаки, надмірно багато їжі. Проте за одним зображенням неможливо достовірно встановити відповідність порції нормативам.

Для цього необхідно знати вік школяра, конкретний прийом їжі, назви страв, склад меню та нормативну масу відповідних продуктів. Одна й та сама кількість їжі може бути правильною для однієї вікової групи й не відповідати нормі для іншої.

Додаткову складність створює те, що в готовій страві кількість основного продукту не обов’язково дорівнює її загальній вазі. Наприклад, вага готової рибної страви та норматив кількості риби — не тотожні показники. Під час оцінки потрібно враховувати технологію приготування та склад конкретної страви.

Що означають ці правила для батьків

Для батьків ключовим показником є не максимальний обсяг їжі, а відповідність харчування віку дитини та затвердженим нормам. Якщо першокласник отримує меншу порцію певного продукту, ніж учень старших класів, це саме по собі не свідчить про порушення.

Так само однаковий обсяг фруктів або однакова кількість яєць для різних вікових груп не означають, що норми складені без урахування віку. Різні продукти мають різну харчову цінність, тому правила передбачають окремі підходи до їх кількості.

У практичній площині це означає, що питання про недостатню порцію потрібно оцінювати разом із меню за весь прийом їжі. Якщо є сумніви щодо харчування, значно інформативніше перевірити затверджене меню та нормативи для відповідної вікової групи, ніж порівнювати тарілку однієї дитини з тарілкою іншої.

Роз’яснення

Чому першокласнику та старшокласнику дають різні порції?

Тому що з віком змінюються енергетичні та поживні потреби організму. Норми передбачають три вікові групи — 6–11, 11–14 і 14–18 років, а для багатьох продуктів встановлюють різну кількість.

Чи має старша дитина отримувати більше кожного продукту?

Ні. Для частини продуктів кількість збільшується з віком, але для інших залишається однаковою. Наприклад, фрукти та ягоди мають норму 100 г для всіх трьох груп, а порція яєць становить одне яйце.

Чи можна за фотографією визначити, що дитині дали замало їжі?

Ні. Для коректної оцінки необхідно знати вік дитини, вид прийому їжі, склад страв та нормативи для відповідної вікової групи. Важлива також загальна поживна й енергетична цінність обіду.

Висновок

Різна вага порцій у шкільній їдальні є наслідком вікового підходу до організації харчування. Для одних продуктів норма зростає разом із віком, для інших залишається сталою. Оцінювати якість шкільного обіду лише за масою окремої страви або зовнішнім виглядом тарілки неправильно: значення має весь склад прийому їжі та його відповідність встановленим нормативам.

Госпродспоживслужба, Кабінет Міністрів України, новини України, порція, шкільне харчування, школяр
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