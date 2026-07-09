Поражено 12 танкерів РФ і нафтотермінал у Ростовській області
2026-09-07    128

Поражено 12 танкерів РФ і нафтотермінал у Ростовській області

Сили оборони України завдали ударів по низці військових і військово-економічних об’єктів Росії, унаслідок чого було уражено 12 російських танкерів, буксир, суховантаж, нафтоналивний термінал «Юг Руси» в місті Батайськ Ростовської області та склад боєприпасів. Про це 9 липня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зазначивши, що масштаби завданих пошкоджень ще уточнюються.

За інформацією Генерального штабу, уражені судна перебували в акваторії Азовського моря. Йдеться про 12 танкерів, один буксир і один суховантаж, які, за даними українського військового командування, використовувалися для забезпечення російських військ паливно-мастильними матеріалами, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. У повідомленні наголошується, що саме експорт енергоносіїв залишається одним із головних джерел фінансування військових дій Росії проти України.

Окремим об’єктом удару став нафтоналивний термінал «Юг Руси» у місті Батайськ Ростовської області. За даними Генштабу, після атаки в районі підприємства виникла пожежа. Інформації про масштаби руйнувань або можливі втрати російська сторона офіційно не оприлюднила. Підприємство належить до інфраструктури, яка використовується для перевалки та зберігання нафтопродуктів.

Крім цього, українські військові повідомили про ураження складу боєприпасів російських військ. Його місце розташування та характер пошкоджень наразі не розкриваються з міркувань безпеки. У Генеральному штабі зазначили, що оцінка результатів бойової роботи триває, а інформація щодо фактичних втрат противника буде уточнюватися після надходження додаткових розвідувальних даних.

У Генштабі підкреслили, що удари були здійснені в межах заходів зі зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Українське командування вважає, що знищення або виведення з ладу суден, які забезпечують логістику паливно-мастильних матеріалів та експорт енергоносіїв, може ускладнити забезпечення російських військ і вплинути на фінансування воєнних потреб.

Азовське море залишається одним із ключових напрямків російської військової логістики, де використовуються як цивільні, так і спеціалізовані судна для перевезення пального та інших вантажів. Ростовська область також відіграє важливу роль у забезпеченні транспортних маршрутів, що з’єднують російські тилові райони з окупованими територіями України. Ураження елементів цієї інфраструктури є частиною стратегії зі скорочення можливостей противника підтримувати бойові дії та забезпечувати безперебійне функціонування військової логістики.

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