Попит на лікарські рослини зріс через тренд на домашнє садівництво
2026-24-07    23

Попит на лікарські рослини зріс через тренд на домашнє садівництво

Попит на вирощування лікарських рослин на присадибних ділянках продовжує зростати на тлі популярності домашнього садівництва, сталого споживання та інтересу до натуральних продуктів. Для тих, хто хоче дізнатися, які культури найчастіше висаджують і чому вони стали популярними, стане у пригоді добірка рослин, які все частіше з’являються на городах і в садах.

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), інтерес до вирощування лікарських і ароматичних культур зростає у багатьох країнах через розвиток локального виробництва, органічного землеробства та приватних господарств. Такі рослини використовують не лише у фармацевтичній промисловості, а й у харчовій, косметичній та парфумерній галузях.

Світовий ринок лікарських рослин демонструє стабільне зростання. За прогнозами міжнародних аналітичних компаній, найближчими роками його обсяги збільшуватимуться завдяки підвищенню попиту на рослинну сировину, ефірні олії та натуральні компоненти для виробництва харчових добавок і косметичних засобів. Одночасно розширюються площі під вирощування таких культур у країнах Європи, Азії та Північної Америки.

Фахівці аграрного сектору відзначають, що останніми роками дедалі більше власників присадибних ділянок поєднують декоративне озеленення із вирощуванням рослин, які використовують у кулінарії або як ароматичну сировину. Це пов’язано зі зростанням інтересу до самозабезпечення, локальних продуктів та екологічного способу життя.

Експерти також звертають увагу, що вирощування лікарських культур потребує дотримання агротехнічних вимог. Для промислового використання рослин важливими є стандарти якості, контроль вмісту біологічно активних речовин і безпечні умови вирощування. Саме тому фахівці не рекомендують використовувати рослинну сировину з лікувальною метою без консультації з лікарем або фармацевтом.

За даними Європейського агентства з лікарських засобів, значна частина рослинних препаратів проходить окрему процедуру оцінки безпеки та ефективності. Це пов’язано з тим, що навіть традиційно відомі рослини можуть мати протипоказання, взаємодіяти з лікарськими засобами або викликати побічні реакції.

Аналітики зазначають, що розвиток домашнього садівництва сприяє поширенню знань про рослинництво, однак водночас підвищує попит на перевірену інформацію щодо правильного вирощування та використання лікарських культур. Саме тому тема залишається актуальною як для власників приватних ділянок, так і для професійних виробників рослинної продукції.

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