Понад 1,2 млн автомобілів Tesla потрапили під федеральне розслідування
2026-05-08    123

Понад 1,2 млн автомобілів Tesla потрапили під федеральне розслідування

Федеральне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочало масштабне розслідування щодо понад 1,2 млн електромобілів Tesla після отримання більш ніж 150 звернень власників про можливу відмову елементів передньої підвіски. Перевірка охоплює окремі автомобілі Tesla Model 3 2018–2020 років випуску та Tesla Model Y 2021–2023 років. Слідчі мають встановити, чи були попередні відкликання компанії достатніми для усунення потенційного дефекту або ж проблема потребує нового масштабного сервісного ремонту.

За даними NHTSA, предметом перевірки стали повідомлення про можливу відмову компонентів передньої підвіски, яка може впливати на керованість автомобіля. У багатьох зверненнях власники зазначали, що перед виникненням несправності транспортний засіб не подавав жодних попереджувальних повідомлень через бортову систему. Єдиною ознакою, про яку повідомляли деякі водії, був сторонній скрип або шум під час поворотів, після чого автомобіль втрачав можливість безпечної експлуатації та потребував евакуації.

Одним із прикладів, включених до матеріалів розслідування, стала скарга власника Tesla Model Y 2021 року у штаті Флорида. У документі, зареєстрованому в базі NHTSA, зазначено, що на пробігу близько 46,8 тис. км відбулася відмова передніх нижніх важелів підвіски, сайлентблоків та верхніх важелів. За словами власника, до появи несправності автомобіль не демонстрував жодних попереджень, а ремонт довелося оплачувати власним коштом, оскільки конкретний VIN-код не входив до переліку транспортних засобів, що підлягали попереднім відкликанням.

Слідчі також аналізують, чи пов’язані нові випадки з раніше оголошеними сервісними кампаніями Tesla. У 2021 році компанія відкликала 2791 автомобіль Model 3 через виробничий дефект елементів підвіски в межах кампанії 21V-835. У 2023 році ще 422 автомобілі Model 3 потрапили під відкликання за програмою 23V-235 через схожі несправності. Водночас у NHTSA вважають, що нові звернення можуть свідчити про іншу проблему, яка не охоплювалася попередніми рішеннями.

Нинішня перевірка ще не означає автоматичного відкликання автомобілів. На цьому етапі Управління з розслідування дефектів збирає технічні матеріали, аналізує скарги власників, сервісні документи та інформацію, надану виробником. Якщо буде встановлено системний характер несправності, регулятор може вимагати від Tesla проведення нової сервісної кампанії, яка потенційно охопить понад 1,2 млн автомобілів.

Для Tesla це розслідування має особливе значення, оскільки компанія неодноразово усувала частину технічних проблем за допомогою дистанційних оновлень програмного забезпечення. Однак у цьому випадку предметом перевірки стали механічні компоненти підвіски та кермового механізму, які у разі підтвердження дефекту можуть потребувати фізичної заміни деталей у сервісних центрах.

Tesla залишається найбільшим виробником електромобілів у США та одним із лідерів світового ринку електротранспорту. Компанію очолює Ілон Маск, а Model 3 і Model Y протягом останніх років входять до числа найпопулярніших електромобілів у світі. Через великі обсяги виробництва навіть локальні технічні проблеми можуть стосуватися сотень тисяч автомобілів і привертати увагу федеральних регуляторів.

Національне управління безпеки дорожнього руху США відповідає за контроль відповідності транспортних засобів федеральним стандартам безпеки та має повноваження вимагати відкликання автомобілів у разі підтвердження виробничих дефектів. Рішення про початок сервісної кампанії ухвалюється після завершення технічного аналізу, а виробник зобов’язаний безкоштовно усунути несправність для власників автомобілів, які потрапляють під відкликання.

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