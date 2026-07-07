Померла співачка Лорен Беннетт, голос світового хіта Party Rock Anthem

Британська співачка Лорен Беннетт, відома як виконавиця хіта Party Rock Anthem у співпраці з LMFAO та колишня учасниця жіночого гурту GRL, померла у віці 37 років. Про смерть артистки 6 липня повідомили її колеги по гурту GRL. Офіційну причину смерті родина та представники співачки наразі не оприлюднили.

Про втрату Лорен Беннетт учасниці GRL повідомили у спільній заяві. У ній вони зазначили, що не можуть передати словами біль від втрати колеги та подруги. «Наші серця розбиті, і ми не можемо висловити словами, як багато вона для нас означала. Ми назавжди збережемо в пам’яті любов, сміх і безліч спогадів, які вона нам подарувала», — йдеться у зверненні Еммалін Естради, Наташі Слейтон і Паули ван Оппен.

Лорен Беннетт здобула світову популярність у 2011 році після виходу композиції Party Rock Anthem, записаної разом із дуетом LMFAO. Пісня стала одним із найуспішніших танцювальних хітів десятиліття. Вона очолювала американський чарт Billboard Hot 100 протягом шести тижнів, а також чотири тижні залишалася на першому місці британського чарту синглів. Композиція отримала мільярди прослуховувань на цифрових платформах і стала одним із символів попмузики початку 2010-х років.

Музичну кар’єру Беннетт розпочала у 2007 році, коли увійшла до складу жіночого гурту Paradiso Girls. Дебютний сингл колективу Patron Tequila, записаний за участю Lil Jon та Eve, став популярним у танцювальних чартах. Проте вже у 2010 році гурт фактично припинив існування після комерційної невдачі другого синглу.

Після цього Лорен Беннетт продовжила сольну кар’єру та співпрацювала з низкою відомих виконавців, серед яких CeeLo Green, will.i.am і Pussycat Dolls. Її вокал звучав у кількох міжнародних музичних проєктах, а сама артистка залишалася затребуваною у сфері поп- та танцювальної музики.

У 2011 році Беннетт стала однією із засновниць жіночого гурту GRL, який розглядався як новий масштабний поп-проєкт після успіху Pussycat Dolls. До першого складу також увійшли Паула ван Оппен, Симона Беттл, Еммалін Естрада та Наташа Слейтон. Дебют гурту відбувся із синглом Vacation, який увійшов до саундтреку фільму «Смурфики 2».

Історія GRL супроводжувалася трагічними подіями. У вересні 2014 року учасниця гурту Симона Беттл, яка раніше брала участь в американській версії шоу X Factor, померла у віці 25 років. Після цього діяльність колективу фактично припинилася, а в червні 2015 року гурт офіційно оголосив про розпуск.

У Лорен Беннетт залишилася шестирічна донька Харлоу. Батьком дитини є американський танцівник і хореограф Кенні Вормалд. Офіційної інформації про дату та місце прощання зі співачкою поки не оприлюднено. Також не повідомляється, чи планує родина публічно коментувати обставини її смерті.

Смерть артистки викликала хвилю співчуття серед шанувальників і представників музичної індустрії. У соціальних мережах користувачі згадують її внесок у розвиток попмузики початку 2010-х років, а композиція Party Rock Anthem знову почала набирати популярність на стримінгових сервісах після повідомлень про смерть виконавиці.