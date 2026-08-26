Померла Доллі Партон: що відомо про смерть легенди кантрі
2026-26-08    58

Померла Доллі Партон: що відомо про смерть легенди кантрі

Легендарна американська співачка Доллі Партон померла 25 серпня 2026 року у Нешвіллі, штат Теннессі, у віці 80 років. Про смерть виконавиці, авторки пісень, акторки та філантропки повідомили її родина й команда. Племінник артистки Браян Сівер у відеозверненні заявив, що Партон «жила у світлі» та тепер «перебуває в обіймах Ісуса».

У повідомленні на офіційному сайті співачки зазначається, що Доллі Партон мирно померла в Нешвіллі. Пізніше представники артистки уточнили, що вона пішла з життя після нетривалої боротьби з онкологічним захворюванням у Vanderbilt-Ingram Cancer Center в оточенні близьких. Тип захворювання публічно не уточнювали.

Родина назвала Партон світовою зіркою та громадською діячкою, яка за десятиліття кар’єри залишила по собі музичну, культурну й благодійну спадщину. У заяві наголошується, що вона надихала кілька поколінь артистів і слухачів не лише творчістю, а й прагненням допомагати іншим.

Браян Сівер зазначив, що його тітка відкрила шлях для багатьох співаків, авторів пісень, музикантів і людей, які прагнули реалізувати себе незалежно від походження. Саме родина Партон та Оуенс доручила йому публічно повідомити про смерть артистки. За даними американських медіа, Сівер багато років працював у команді безпеки співачки.

На смерть Доллі Партон відреагував президент США Дональд Трамп. Він назвав виконавицю однією з найвидатніших зірок кантрі-музики всіх часів і повідомив, що розпорядився приспустити американські прапори по всій країні на один тиждень, починаючи з 18:00 25 серпня.

«Це непоправна втрата для мільйонів людей. Такої, як вона, не було і ніколи не буде», — написав Трамп, звернувшись до артистки зі словами прощання.

Партон залишалася однією з найвідоміших виконавиць в історії американської музики. Світову популярність їй принесли, зокрема, пісні Jolene, I Will Always Love You та 9 to 5. За даними Reuters, за життя вона продала понад 100 млн записів, отримала 11 премій Grammy та створила близько 3 тис. композицій. Її кар’єра охопила музику, кіно, телебачення, театр, видавничу справу та підприємництво.

У травні Партон відмовилася від запланованої концертної резиденції в Лас-Вегасі, яка мала розпочатися у вересні. Раніше вона також переносила виступи через проблеми зі здоров’ям. У серпні артистка ще отримала десятки нових міжнародних сертифікацій продажів, а її офіційна команда продовжувала повідомляти про нові творчі та благодійні проєкти.

Після смерті співачки її родина планує провести невелику приватну церемонію лише для найближчих. Замість квітів близькі Партон закликали охочих підтримати її програму Imagination Library, яка займається розвитком дитячого читання.

Доллі Ребекка Партон народилася 19 січня 1946 року в окрузі Севір у Теннессі. Вона виросла в багатодітній родині в бідних умовах у гірському регіоні штату. У 1960-х роках майбутня зірка почала професійну кар’єру, а робота з Портером Вагонером допомогла їй здобути загальнонаціональну популярність і укласти сольний контракт із великою звукозаписною компанією.

Партон також здобула визнання як авторка пісень і філантропка. Її Imagination Library стала одним із найвідоміших освітніх проєктів, пов’язаних з її ім’ям, а благодійна діяльність артистки охоплювала підтримку науки, освіти та постраждалих від стихійних лих. Її смерть означає завершення більш ніж семи десятиліть публічної кар’єри, але музичний і суспільний вплив співачки продовжить визначати її спадщину.

Доллі Партон, Дональд Трамп, кантрі-музика, Нешвілл, Сполучені Штати Америки, Теннессі
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