Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл

Новозеландський та британський актор Сем Ніл, який здобув світову популярність завдяки ролі доктора Алана Гранта у франшизі “Парк Юрського періоду”, помер 13 липня 2026 року у віці 78 років. Про смерть артиста повідомила його родина. За інформацією міжнародних ЗМІ, Ніл помер після раптового погіршення стану здоров’я в Сіднеї, Австралія.

Останніми роками актор відкрито розповідав про боротьбу з онкологічним захворюванням. У 2023 році у нього діагностували агресивну форму раку крові. Після кількох курсів хіміотерапії лікування не дало очікуваного результату, після чого Сем Ніл пройшов сучасну CAR-T-клітинну терапію. За його словами, саме цей метод дозволив досягти ремісії. Вартість лікування, за даними австралійських медіа, перевищувала 540 тисяч австралійських доларів.

Попри серйозний діагноз, Ніл не припиняв працювати в кіно. В інтерв’ю він неодноразово наголошував, що прагне залишатися активним і не планує завершувати кар’єру. В одному з останніх випусків програми Australian Story актор говорив, що не боїться смерті, але хотів би мати більше часу для реалізації творчих задумів. Він зазначав, що найбільше його засмучує не сама смерть, а незавершені плани.

Сем Ніл народився 14 вересня 1947 року в місті Омаг у Північній Ірландії під ім’ям Найджел Джон Дермот Ніл. У дитинстві його родина переїхала до Нової Зеландії. Майбутній актор вирішив використовувати ім’я Сем, вважаючи, що офіційне ім’я Найджел не відповідає його сценічному образу.

Світове визнання Ніл отримав у 1993 році після виходу фільму Стівена Спілберга “Парк Юрського періоду”, де виконав роль палеонтолога Алана Гранта. Згодом він повертався до цього персонажа ще у двох продовженнях франшизи. Загалом фільми серії стали одними з найкасовіших у світовому кінематографі, а образ Алана Гранта перетворився на одну з найвідоміших ролей актора.

Окрім культової франшизи, Ніл знявся у десятках художніх фільмів і телесеріалів. Він виконав ролі в історичному серіалі “Тюдори”, кримінальній драмі “Гострі картузи”, фільмах “Полювання на Червоний Жовтень”, “Піаніно”, “У пащі божевілля”, “Крізь обрій” та багатьох інших проєктах. За свою кар’єру актор був номінований на премії “Золотий глобус” та BAFTA, а також неодноразово отримував нагороди Австралійського інституту кіно та Нової Зеландії.

Навіть після оголошення про ремісію Сем Ніл продовжував брати участь у нових кінопроєктах. Він завершив зйомки у стрічках “Годзілла x Конг: Наднова” та “Останній курорт”, прем’єри яких заплановані на 2027 рік. Ці фільми стануть останніми роботами актора та вийдуть уже після його смерті.

Смерть Сема Ніла викликала широкий резонанс у світовій кіноіндустрії. Співчуття родині актора висловлюють колеги, режисери та прихильники його творчості, відзначаючи його внесок у розвиток світового кінематографа та багаторічну кар’єру, яка охопила понад п’ять десятиліть.