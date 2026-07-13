Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл
2026-13-07    37

Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл

Новозеландський та британський актор Сем Ніл, який здобув світову популярність завдяки ролі доктора Алана Гранта у франшизі “Парк Юрського періоду”, помер 13 липня 2026 року у віці 78 років. Про смерть артиста повідомила його родина. За інформацією міжнародних ЗМІ, Ніл помер після раптового погіршення стану здоров’я в Сіднеї, Австралія.

Останніми роками актор відкрито розповідав про боротьбу з онкологічним захворюванням. У 2023 році у нього діагностували агресивну форму раку крові. Після кількох курсів хіміотерапії лікування не дало очікуваного результату, після чого Сем Ніл пройшов сучасну CAR-T-клітинну терапію. За його словами, саме цей метод дозволив досягти ремісії. Вартість лікування, за даними австралійських медіа, перевищувала 540 тисяч австралійських доларів.

Попри серйозний діагноз, Ніл не припиняв працювати в кіно. В інтерв’ю він неодноразово наголошував, що прагне залишатися активним і не планує завершувати кар’єру. В одному з останніх випусків програми Australian Story актор говорив, що не боїться смерті, але хотів би мати більше часу для реалізації творчих задумів. Він зазначав, що найбільше його засмучує не сама смерть, а незавершені плани.

Сем Ніл народився 14 вересня 1947 року в місті Омаг у Північній Ірландії під ім’ям Найджел Джон Дермот Ніл. У дитинстві його родина переїхала до Нової Зеландії. Майбутній актор вирішив використовувати ім’я Сем, вважаючи, що офіційне ім’я Найджел не відповідає його сценічному образу.

Світове визнання Ніл отримав у 1993 році після виходу фільму Стівена Спілберга “Парк Юрського періоду”, де виконав роль палеонтолога Алана Гранта. Згодом він повертався до цього персонажа ще у двох продовженнях франшизи. Загалом фільми серії стали одними з найкасовіших у світовому кінематографі, а образ Алана Гранта перетворився на одну з найвідоміших ролей актора.

Окрім культової франшизи, Ніл знявся у десятках художніх фільмів і телесеріалів. Він виконав ролі в історичному серіалі “Тюдори”, кримінальній драмі “Гострі картузи”, фільмах “Полювання на Червоний Жовтень”, “Піаніно”, “У пащі божевілля”, “Крізь обрій” та багатьох інших проєктах. За свою кар’єру актор був номінований на премії “Золотий глобус” та BAFTA, а також неодноразово отримував нагороди Австралійського інституту кіно та Нової Зеландії.

Навіть після оголошення про ремісію Сем Ніл продовжував брати участь у нових кінопроєктах. Він завершив зйомки у стрічках “Годзілла x Конг: Наднова” та “Останній курорт”, прем’єри яких заплановані на 2027 рік. Ці фільми стануть останніми роботами актора та вийдуть уже після його смерті.

Смерть Сема Ніла викликала широкий резонанс у світовій кіноіндустрії. Співчуття родині актора висловлюють колеги, режисери та прихильники його творчості, відзначаючи його внесок у розвиток світового кінематографа та багаторічну кар’єру, яка охопила понад п’ять десятиліть.

CAR-T терапія, Jurassic Park, Sam Neill, актор, Алан Грант, біографія, Велика Британія, вік, Годзілла x Конг, Голлівуд, Гострі картузи, кінематограф, Нова Зеландія, Останній курорт, Парк Юрського періоду, рак, Сем Ніл, Стівен Спілберг, Тюдори, фільми
Останні новини
НБУ встановив курс валют на 13 липня: долар і євро подешевшали

НБУ встановив курс валют на 13 липня: долар і євро подешевшали
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 читать далее
13-07, 10:28
Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл

Помер зірка “Парку Юрського періоду” Сем Ніл
Новозеландський та британський актор Сем Ніл, який здобув світову популярність читать далее
13-07, 10:24
Юлія Свириденко: біографія та цікаві факти про політикиню

Юлія Свириденко: біографія та цікаві факти про політикиню
Юлія Свириденко — українська державна діячка, економістка та політикиня, яка читать далее
13-07, 10:19
Ольга Стефанишина: біографія та цікаві факти про віцепрем’єрку і дипломатку

Ольга Стефанишина: біографія та цікаві факти про віцепрем’єрку і дипломатку
Ольга Стефанишина — українська державна діячка, юристка та дипломатка, яка читать далее
13-07, 10:16
Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості

Посол України у США Ольга Стефанишина може залишити посаду через розслідування щодо нерухомості
Посол України у США Ольга Стефанишина може найближчим часом залишити читать далее
13-07, 10:09
Суд скасував штраф ТЦК через «Резерв+»: що це означає для військовозобов’язаних

Суд скасував штраф ТЦК через «Резерв+»: що це означає для військовозобов’язаних
Шевченківський районний суд Харкова визнав незаконною постанову територіального центру комплектування читать далее
12-07, 21:55
Сергій Корецький: біографія та цікаві факти

Сергій Корецький: біографія та цікаві факти
Сергій Корецький — український топменеджер, підприємець та управлінець у нафтогазовій читать далее
12-07, 21:31
Зеленський відправляє Свириденко у відставку та оновлює уряд

Зеленський відправляє Свириденко у відставку та оновлює уряд
Президент України Володимир Зеленський заявив про майбутнє оновлення Кабінету міністрів читать далее
12-07, 15:41
Психологи фіксують зростання інтересу до теми емоційного благополуччя

Психологи фіксують зростання інтересу до теми емоційного благополуччя
Фахівці у сфері психічного здоров'я відзначають зростання суспільного інтересу до читать далее
12-07, 10:33
У США помер сенатор Ліндсі Грем

У США помер сенатор Ліндсі Грем
Американський сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем помер увечері читать далее
12-07, 10:28
Олег Жданов: біографія та цікаві факти про військового експерта

Олег Жданов: біографія та цікаві факти про військового експерта
Олег Жданов — український військовий експерт, полковник запасу Збройних сил читать далее
12-07, 08:30
Жан Беленюк: біографія та цікаві факти про українського борця і депутата

Жан Беленюк: біографія та цікаві факти про українського борця і депутата
Жан Беленюк — український спортсмен, олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, читать далее
12-07, 08:27
Комбрига 155-ї бригади оголосили в розшук у справі про вбивство

Комбрига 155-ї бригади оголосили в розшук у справі про вбивство
Командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Станіслава Лучанова оголосили в читать далее
12-07, 08:24
Артем Пивоваров: біографія та цікаві факти про українського співака

Артем Пивоваров: біографія та цікаві факти про українського співака
Артем Пивоваров — український співак, автор пісень, композитор і музичний читать далее
12-07, 08:19
Екостиль із живими рослинами став одним із головних трендів в інтер’єрі

Екостиль із живими рослинами став одним із головних трендів в інтер’єрі
Використання живих рослин у житловому просторі залишається одним із найпомітніших читать далее
12-07, 08:13
Президент Польщі Навроцький закликав заборонити прапор ОУН-УПА

Президент Польщі Навроцький закликав заборонити прапор ОУН-УПА
Президент Польщі Кароль Навроцький під час церемонії в селі Радруж, читать далее
12-07, 08:06
Аргентина вирвала перемогу над Швейцарією завдяки голу Альвареса

Аргентина вирвала перемогу над Швейцарією завдяки голу Альвареса
Збірна Аргентини в ніч на 12 липня здобула перевагу над читать далее
12-07, 07:06
Англія обіграла Норвегію та вийшла до півфіналу ЧС-2026

Англія обіграла Норвегію та вийшла до півфіналу ЧС-2026
Збірна Англії у ніч на 12 липня здобула вольову перемогу читать далее
12-07, 06:45
Чого бояться комарі: ефективні способи захисту людей і оселі

Чого бояться комарі: ефективні способи захисту людей і оселі
Комарі є одними з найпоширеніших кровосисних комах у світі, а читать далее
11-07, 21:27
Чого бояться мошки: як позбутися дрібних комах у домі та на ділянці

Чого бояться мошки: як позбутися дрібних комах у домі та на ділянці
Мошки є одними з найпоширеніших дрібних комах, які створюють дискомфорт читать далее
11-07, 21:19
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026