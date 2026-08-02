Помер зірка «Клану Сопрано» Вінсент Пасторе
2026-02-08    108

Помер зірка «Клану Сопрано» Вінсент Пасторе

Американський актор Вінсент Пасторе, який здобув світову популярність завдяки ролі Сальваторе «Біг Пуссі» Бонпенсьєро у культовому кримінальному серіалі «Клан Сопрано», помер у віці 80 років. Про смерть актора 1 серпня повідомили американські ЗМІ з посиланням на його представника. За попередньою інформацією, Пасторе помер уві сні у власному будинку в Нью-Йорку.

За даними Deadline, тіло актора виявив сусід після того, як Пасторе протягом трьох днів не виходив на зв’язок із родичами та знайомими. Поліція Нью-Йорка проводить стандартну перевірку для встановлення точної причини та обставин смерті. Інформації про ознаки насильницької смерті наразі не оприлюднювали.

Найвідомішою роботою Пасторе стала роль Сальваторе Бонпенсьєро на прізвисько Біг Пуссі у серіалі «Клан Сопрано». Його персонаж був одним із найближчих соратників Тоні Сопрано та відігравав ключову роль у розвитку сюжету перших сезонів. Саме ця робота принесла актору міжнародне визнання та зробила його одним із впізнаваних облич сучасного американського телебачення.

Після успіху серіалу Пасторе продовжив активно працювати в кіно та на телебаченні. За десятиліття кар’єри він зіграв десятки ролей у художніх фільмах і телевізійних проєктах, серед яких «Грошовий потяг», «Блакитноокий Міккі», «Револьвер», «Одного разу в Брукліні», «Усі ненавидять Кріса», «Шершні» та інші стрічки. Актор також регулярно брав участь у театральних постановках, телешоу та фестивалях, присвячених американському кінематографу.

Останньою роботою Пасторе став кримінальний трилер «Погані новини на порозі», прем’єра якого в американському прокаті запланована на 8 серпня 2026 року. Таким чином, фільм стане останньою появою актора на великому екрані після більш ніж пів століття творчої діяльності.

Звістка про смерть Пасторе викликала хвилю співчуття серед шанувальників та представників кіноіндустрії. У соціальних мережах користувачі згадують його роль у «Клані Сопрано» як одну з найяскравіших у сучасній телевізійній драмі. Очікується, що найближчими днями колеги та студії оприлюднять офіційні заяви та вшанують пам’ять актора.

Вінсент Пасторе народився 14 липня 1946 року в Нью-Йорку в родині італійського походження. До початку акторської кар’єри він займався підприємництвом, а професійно зніматися почав уже в зрілому віці. Загалом його фільмографія налічує понад 150 кінематографічних і телевізійних робіт. Найбільший успіх йому приніс серіал «Клан Сопрано», який виходив на HBO у 1999–2007 роках і вважається одним із найвпливовіших телепроєктів в історії. Серіал отримав десятки престижних нагород, зокрема премії «Еммі» та «Золотий глобус», а персонажі Пасторе й Джеймса Гандольфіні стали знаковими для жанру кримінальної драми.

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